Kljub temu se je sama vrnila vanj in se začela boriti za to, da bi s svojim znanjem olajšala vojno stanje tistim, ki jih najbolj prizadene, civilnemu prebivalstvu. V mestu, ki je pod zasedbo hutijskih upornikov Al Obaidijeva za Združene narode beleži kršitve človekovih pravic, hkrati pa nastopa tudi kot mediatorka med sprtima stranema, med drugim tudi v primerih, ko gre za izmenjavo ujetnikov ali pa posmrtnih ostankov tistih, ki niso preživeli. Enako nalogo kot Al Obaidijeva je v Jemnu prevzelo veliko žensk, ki so s tem izstopile iz svoje tradicionalne vloge in prešle v domeno moških. Zdaj so one tiste, ki se pogajajo in dosegajo dogovore. Al Obaidijevi je pomagalo, da je javno aktivna že od arabske pomladi leta 2011 in je že takrat pridobila ugled nepristranske in kompetentne osebe.