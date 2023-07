(Nedeljski dnevnik) Ime je popotnica, ki jo damo psu

Akademik, priznani slovenski jezikoslovec in etimolog Marko Snoj, prav tako pa tudi velik ljubitelj psov, bo oktobra na prodajne police postavil še eno knjigo – Imena slovenskih psov. In namesto odgovora na vprašanje, kaj ga je gnalo k raziskovanju in pisanju, smo dobili pojasnilo, kdo je bil pobudnik obsežne knjige, ki je nastajala kar nekaj let. »Moja žena mi je pred leti rekla: 'Iz vsake reči narediš slovar, pa ga daj še iz psov, ki so pomemben del našega življenja',« nam je v smehu razkril sogovornik, s katerim smo se kakopak tudi strinjali, da se s partnerjem, predvsem z ženo, ne gre prepirati.