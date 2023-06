Podpisani člani sveta, med njimi predsednik sveta Goran Forbici, mu očitajo nespoštovanje sklepa sveta z dopisne seje, ki je bila 22. junija in po katerem bi moral svetu zagotoviti strokovno pravno pomoč za izvajanje pristojnosti in nalog sveta. Želeli so, da jim strokovno pomaga odvetniška družba Čeferin in partnerji, ki je zunanji pravni svetovalec zavoda.

Kot so navedli podpisniki pobude, v primeru odvetniške pisarne Matoz, ki jim je bila ponujena, ni potrebnega zaupanja med obema stranema.

V nadaljevanju Grahu Whatmoughu očitajo, da nekatere njegove odločitve ne sodijo med tekoče posle, na katere je omejen v skladu z novelo zakona o RTVS iz decembra lani. Tako je denimo letos kupil grafike v vrednosti 37.700 evrov.

Nadalje je bila z Rajkom Geričem letos sprva sklenjena pogodba za določen čas za odgovornega urednika v informativnem programu drugega programa televizije, potem pa za nedoločen čas za urednika oddaj scenarista. Hkrati je bil sklenjen aneks, po katerem bo delal tudi kot odgovorni urednik programa.

Nenazadnje so kritični do prodaje delnic Eutelsat Communications v nasprotju s finančnim načrtom zavoda za letos, ki je predvidel prodajo 512.000 delnic šele decembra. Ker so bile delnice prodane predčasno, tudi ne bo dividend, zaradi česar bodo prihodki od prodaje delnic ob koncu leta okvirno za dva milijona evrov nižji od načrtovanih.

Tudi ministrstvo za kulturo je pri tem ugotovilo neskladno ravnanje Graha Whatmougha s postavljenimi merili za porabo sredstev, so opomnili.