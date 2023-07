(Nedeljski dnevnik) Darko Nikolovski, glasbenik, režiser, oboževalec Kajuha: Za partizane, a proti vsakršni vojni

Velik, suh, rahlo rdečelas. Naroči kratko kavo. Ko se vname v pogovor, njegove oči postanejo žive, velike, z njimi včasih pove več kot z besedami, čeprav mu tudi besede niso tuje. Ko jih splete v ritem, se z njimi odziva na krivice v družbi, obsodi nasilje in jezi nasprotnike. Darko Nikolovski je najbolj poznan kor raper, ki se na odrih pogosto pridruži partizanskim zborom, obenem pa je tudi režiser, producent, igralec in aktivist, ki zase pravi, da ni komunist, čeprav mu mnogi to nalepko radi nalepijo ... Je večno občutljiv za krivice, sanja o boljšem svetu, a je obenem velik realist.