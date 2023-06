Ruske sile še naprej napadajo v smeri krajev Marjinka in Avdijivka v regiji Doneck in si skušajo utrditi položaje v bližini vasi Rozdolivka in Bilohorivka na meji z regijo Lugansk, je danes opozoril ukrajinski generalštab. Ob tem je dodal, da so ukrajinske sile dosegle uspehe tako južno od Orihiv kot v okolici Bahmuta, kjer sicer še vedno potekajo intenzivni spopadi.

Ukrajinska vojska naj bi v četrtek zjutraj obstreljevala okupirano pristaniško mesto Berdjansk v Zaporožju, pri čemer naj bi njihovi izstrelki zadeli ruski štab in skladišče goriva. Moskva medtem trdi, da je Kijev v napadu uporabil britanske rakete storm shadow, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinska protiofenziva, ki se je začela pred dobrimi tremi tedni, doslej ni prinesla bistvenih sprememb na terenu. V luči tega pa je poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni v danes objavljenem intervjuju za ameriški časnik Washington Post pozval k potrpežljivosti.

»To ni predstava, ki bi jo opazoval ves svet in na katero bi se lahko stavilo. Vsak dan in za vsak meter se borimo s krvjo,« je opozoril. Potožil je, da se od Ukrajine pričakuje, da bo hitro osvobodila svoja ozemlja, kljub temu da od Zahoda še vedno ni prejela sodobnih bojnih letal.

Spomnil je, da je samo število Natovih bojnih letal, ki dežurajo ob zahodni meji z Ukrajino, dvakrat višje od števila ruskih letal, ki izvajajo napade v Ukrajini. »Zakaj jih ne bi mogli vsaj tretjino vzeti od tam in jih prestaviti sem?« je vprašal.

Prav tako je priznal, da je Ukrajina v prvih dneh vojne izgubila nekaj zahodnih bojnih tankov leopard, pri čemer točnega števila ni podal. »Leopardov nismo dobili, da bi se vozili na paradah ali da bi se z njimi slikali politiki oziroma znane osebnosti. Sem so prišli zaradi vojne. Leopard na bojišču pa ni leopard, ampak tarča,« je še dodal.