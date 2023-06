Že deveto četrtletje zapored je bilo sicer v prvih treh mesecih tega leta v sektorju država zaznati rast skupnih prihodkov. Ti so znašali nekaj manj kot 6,27 milijarde evrov in bili medletno višji za 486 milijonov evrov ali za 8,4 odstotka.

A še bolj kot prihodki so se zvišali javnofinančni odhodki. Skupni izdatki države so tako dosegli 6,81 milijarde evrov in bili v primerjavi z izdatki v enakem četrtletju lani višji za 613 milijonov evrov ali za 9,9 odstotka.

Bruto javni dolg je bil ob koncu prvega trimesečja pri 42,19 milijarde evrov ali 69,5 odstotka BDP. Medletno je bil nominalno višji za 946 milijonov evrov ali 2,3 odstotka, v deležu od BDP pa je bil nižji za 5,1 odstotne točke.