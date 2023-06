Za 12,1 odstotka dražja hrana je k letni inflaciji prispevala dve odstotni točki, za 8,5 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo pa so prispevale 0,9 odstotne točke.

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve električne in toplotne energije, plina ter trdnih goriv (prispevale so 0,7 odstotne točke), sledile so višje cene počitniških paketov (prispevale 0,5 odstotne točke) ter izdelki in storitve iz skupine zdravstvo (0,2 odstotne točke).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila junija 6,6-odstotna. Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.