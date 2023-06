Povezava z Luksemburgom bo na voljo vsak četrtek in nedeljo, s Skopjem pa vsako sredo in nedeljo, so danes sporočili iz družbe Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče.

»Veseli nas, da se je prevoznik Luxair odločil vstopiti na slovenski trg. Novi leti bodo zanimivi za poslovne in turistične potnike ter za slovensko diasporo v Luksemburgu,« je dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

Kot je dodala, se je število potnikov glede na lanski junij občutno povečalo, dober prirast obetata tudi prometno najmočnejša meseca julij in avgust.

Ponudbo letov z ljubljanskega letališča je v poletnem voznem redu že dopolnilo osem rednih destinacij: Aegean Airlines v Atene, British Airways v London (Heathrow), Transavia v Amsterdam, Transavia France v Pariz (Orly), Finnair v Helsinke, GP Airlines v Prištino, Israir Airlines/El Al/Sundor v Tel Aviv in Air Montenegro v Tivat.

»S pogostejšimi leti na pomembna vozlišča so izboljšane možnosti letenja na vse konce sveta. Lufthansa je okrepila letenje v Frankfurt, kamor so leti na voljo do trikrat na dan, tudi v zgodnjih jutranjih urah. Pogostejši leti so v poletnem voznem redu na voljo še v Istanbul, Pariz, Varšavo in Bruselj,« so zapisali v upravljavcu brniškega letališča.

Luksemburški prevoznik Luxair se je prijavil tudi na državni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Danes bo sicer objavljen nov, saj so s prvega - nanj se je prijavil še črnogorski To Montenegro - ostala nerazdeljena sredstva.