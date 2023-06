V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno, predvsem v gorskem svetu in v hribih zahodne Slovenije bo nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno polovico Evrope slabi. Hladna fronta je dosegla zahodne Alpe in se počasi pomika naprej proti vzhodu. Pred njo od jugozahoda k nam priteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo postopno pooblačilo v sosednjih krajih Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju. Zvečer bodo v severni Italiji in v Istri nastale prve plohe in nevihte. V soboto bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena sprva še ugoden, sredi dneva in popoldne pa bo obremenitev naraščala. V soboto bodo vremensko občutljivi imeli značilne vremensko pogojene težave.