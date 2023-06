Tako kot v noči na četrtek so tudi tokrat nemiri in protesti potekali v več francoskih mestih, med drugim v Marseillu, Grenoblu, Lillu in Lyonu, razširili pa so se tudi v sosednjo Belgijo. Policija je po besedah notranjega ministra Geralda Dermanina po vsej Franciji aretirala najmanj 667 ljudi, od tega velik del na širšem območju Pariza. Med nemiri v Bruslju so policisti aretirali okoli 30 ljudi. Večina aretiranih v Franciji je starih med 14 in 18 let, poroča britanski BBC.

Več trgovin v francoski prestolnici so izgredniki izropali, v Nanterru pa so na stene stavb pisali »maščevanje za Nahela«. V več krajih na širšem območju Pariza so oblasti uvedle policijsko uro, v Lillu in Tourcoingu na severu države pa so prepovedale javna zbiranja. Na številnih javnih stavbah je nastala škoda, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oblasti so sicer pričakovale nov val nasilja. Po vsej državi je bilo razporejenih okoli 40.000 policistov.

Mati ubitega 17-letnika je v prvem intervjuju po smrti sina dejala, da za njegovo smrt ne krivi celotne policije, temveč le policista, ki je izstrelil smrtonosni strel. Ta je obtožen umora, za svoje dejanje pa se je opravičil. Kot so sporočili s tožilstva v Nanterru, bo 38-letnik ostal v priporu. Že v četrtek so ugotovili, da je bila njegova uporaba orožja nezakonita.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je smrt mladeniča označil za »nerazložljivo in neopravičljivo«, izgrede in nasilje na ulicah francoskih mest pa za neupravičeno, je za danes sklical nov krizni sestanek vlade. Ta je sicer potekal že v četrtek. V ta namen bo Macron tudi skrajšal svoj obisk v Bruslju, kjer poteka vrh EU, so sporočili iz Elizejske palače. Tako francoski predsednik kot vlada sicer pozivata k umiritvi razmer.

Najstnika alžirsko-maroškega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M., je policist v Nanterru ustrelil v torek zvečer med prometno kontrolo. Policija je sprva domnevala, da je najstnik namenoma zapeljal proti policistom, da bi jih poškodoval in da je zato policist streljal nanj. Vendar pa videoposnetek, objavljen na spletu, ki ga je preverila francoska tiskovna agencija AFP, pripoveduje drugačno zgodbo. Na njem je videti dva policista med ustavljanjem vozila. Eden od njiju skozi okno usmeri orožje v voznika in zdi se, da strelja iz neposredne bližine, ko ta poskuša odpeljati stran.