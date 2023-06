Razumni Otočani so že ob zamisli konservativne vlade, da bi migrante, ki v vse večjem številu prihajajo v Britanijo čez Rokavski preliv in prosijo za azil, prisilno pošiljali v Ruando, zavijali z očmi. Pa naj so že slišali za to majhno državo v srednji Afriki, stisnjeno med štiri sosede, Kongo, Ugando, Tanzanijo in Burundi, ali ne. Organizacije za človekove pravice in vlada pa so sprožile besedno vojno o tem, ali je Ruanda varna ali nevarna država za migrante, ki niso zaprosili za azil v Britaniji, da bi jih tja prisilno preselili.

196.000 evrov na glavo prisilno preseljenih

Britanci, ne samo tisti, ki so bolj varčne narave, so bili šokirani, ko so izvedeli, kako draga za davkoplačevalce je ta vladna zamisel. Britanska vlada je ruandski že vnaprej nakazala dobrih 162 milijonov evrov, nikoli pa ni povedala, koliko bo stala ta po mnenju večine Britancev zelo nebritanska zamisel, ki je del drakonskega predloga zakona o nezakonitem priseljevanju. Izbrane pametne glave, ki so pripravile oceno izdatkov za uveljavitev tega zakona, trdijo, da bi odstranitev osebe iz Britanije v drugo državo, kot je Ruanda, stala 73.000 evrov več, kot če bi jo vzdrževali v Britaniji. Vzdrževanje migranta v Britaniji bi po tem izračunu britansko državo stalo 123.000 evrov, prisilna izselitev pa 196.000 evrov. Samo polet v Ruando bi davkoplačevalcem prinesel dobrih 22.000 evrov stroškov na azilanta. Notranje ministrstvo trdi, da bi bila to zelo nizka cena, če bi s tem migrante odvrnili od ideje o nezakonitem prihodu v Britanijo. Ne more pa oceniti, koliko migrantov bi to zastrašilo, ker gre za »novo in nepreverjeno politiko«. Britanski azilantski sistem stane davkoplačevalce skoraj 3,5 milijarde evrov na leto. Nastanitev migrantov, beguncev in azilantov v hotelih, v katerih so pod ključem, stane dobrih osem milijonov evrov na dan. Kritiki, ki jih je vse več, pravijo, da je kriva nesposobnost in počasnost orjaškega notranjega ministrstva pri obravnavanju prošenj za azil. In to, da jim kljub kroničnemu pobrexitskemu pomanjkanju delovne sile ne dovolijo delati v Britaniji, dokler jim ne odobrijo ali zavrnejo prošnje za azil.

Osebni pečat ministrice Suelle Braverman

Ruandska zamisel ima velik osebni pečat 43-letne notranje ministrice Suelle Braverman, ki je, enako kot konservativni premier Rishi Sunak, v Britaniji rojeni otrok indijskih priseljencev. Njeni starši so se preselili na Otok v šestdesetih letih, hčerko pa so imenovali po Sue Ellen, liku razvpite ameriške televizijske nanizanke Dallas. Priimek Braverman je dobila s poroko z enim od vodilnih menedžerjev avtomobilskega orjaka Mercedes-Benz Raelom Bravermanom, ki ga je opisala kot zelo ponosnega člana judovske skupnosti. Čeprav se razglaša za budistko, se je v politiki izkazala za hudo desničarko. Lani je celo dejala, da je polet letala z azilanti iz Britanije v Ruando njen sen in njena obsesija. Njen sen in obsesijo je pokvarilo prizivno sodišče, ki je presodilo, da je Ruanda priskrbela premalo dokazov o tem, da je varna država za naselitev azilantov. Premier Sunak je – v nasprotju z nekaterimi desničarskimi fanatiki, ki zadnja leta sodnike razglašajo za sovražnike ljudstva – dejal, da sprejema odločitev prizivnega sodišča, se pa z njo ne strinja in jo bo vlada izpodbijala na vrhovnem sodišču. Povsem nasproten je bil odziv dobrodelne organizacije Asylum Aid (Azilna pomoč), ki se je poleg desetih azilantov iz Sirije, Iraka in Albanije, ki so prišli v Veliko Britanijo preko Rokavskega preliva, pritožila na prizivno sodišče zaradi predvidene prisilne izselitve v Ruando, za katero vlada trdi, da je ena od najvarnejših držav na svetu in jo hvali kot vzor pri ravnanju z begunci. Po izjavi Azilne pomoči je razsodba prizivnega sodišča potrdila pomen pravne države in temeljev pravičnosti. Premier Sunak, čigar vlada je doživela veliko javno ponižanje, vztraja, da je vlada v Ruandi priskrbela dovolj zagotovil o varnosti prisilno izseljenih azilantov. Bolj divje izjave je prepustil notranji ministrici Suelli Braverman, ki je dejala, da je »sistem naravnan proti interesom Britancev«. Zveni kot utrujena fraza desničarskih politikov, da so sodniki sovražniki ljudstva (kadar potegnejo z njim), in razočaranih brexitarjev, ki so upali, da bo brexit zaradi nasprotovanja priseljevanju migrantov z vsega sveta postal nova religija.