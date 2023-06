Pred zadnjima dvema turnirjema lige narodov, ob Pasay Cityju bo drugi v Anaheimu v ZDA, so brez poraza le še japonski odbojkarji, ki so se že uvrstili na zaključni turnir v Gdansku od 19. do 23. julija, kamor so že uvrščeni tudi Američani z le enim porazom in domačini Poljaki, ki so s šestimi zmagami na petem mestu. Prav tako so do zdaj šestkrat zmagali odbojkarji Brazilije in Slovenije, ki jim tako za zanesljivo uvrstitev na Poljsko manjka le še zmaga. Brazilci bodo do nje skušali priti v Anaheimu, izbranci Gheorgea Cretuja pa na Filipinih.

»Pred nami je še eno dolgo potovanje in težak turnir, saj bomo med drugim igrali proti aktualnim svetovnim prvakom Italijanom in podprvakom Poljakom, tu pa so še Kitajci in Nizozemci. Na Filipinih bomo morali potrditi to, kar smo naredili do zdaj. Vse ne bo nič pomenilo, če se ne uvrstimo na zaključni turnir. Ohraniti moramo mirno glavo in biti zbrani, kajti prav vsaka tekma bo pomembna za zbiranje točk za svetovno jakostno lestvico in potrditev zaključnega turnirja,« je pred včerajšnjim popoldanskim treningom v dvorani Maksa Pečarja v Črnučah dejal slovenski selektor Gheorge Cretu.

Na Filipine ista štirinajsterica kot v Franciji

Na pot bo že v soboto z zagrebškega letališča šla ista štirinajsterica, ki je prejšnji teden v francoskem Orleansu premagala Argentino, Kanado, Kubo in ostala praznih rok proti Braziliji. Še vedno je nekaj težav s poškodovanim gležnjem Roka Možiča.

»Najbolj bi bil vesel, da bi bili vsi zdravi in da bi tudi Rok lahko normalno igral. Seveda je vsa od nas v vsakem trenutku pripravljen vstopiti v igro in dati svoj delež, ko ga ekipa najbolj potrebuje. Z izkupičkom v Franciji smo lahko zadovoljni, morda bi si le proti Braziliji zaslužili tudi kaj več. Še vedno imamo največ rezerv na servisu, pa tudi v drugih elementih igre lahko prikažemo boljšo odbojko. Ob boljšem servisu bi nam bilo veliko lažje tudi v bloku in obrambi. To je tisto, kar bo naš cilj na Filipinih. Na to, da bi nam za uvrstitev na zaključni turnir zadoščala že ena zmaga, se ne gre zanašati. Do zdaj smo dokazali, da lahko igramo proti vsakemu, prepričan sem, da tudi proti Poljski in Italiji,« je pred nedeljskim odhodom v Azijo optimistično razpoložen Žiga Štern, ki je bil v Orleansu slovenski joker s klopi, ko se je poškodoval Možič.

Pajenku všeč, kako igrajo Japonci

»Ni ravno prijetno hoditi s turnirja na turnir, vendar naše strokovno vodstvo daje vse od sebe, da bi se čim bolj odpočili. Res je, da so nekatere reprezentance prvi turnir igrale v nekoliko oslabljenih zasedbah, podobno kot smo ga tudi mi lani, a se nam ni izšlo. Pokazalo se je, da potrebujemo vse najboljše igralce, ki jih imamo, če želimo uresničiti svoje cilje, vemo pa, da niso ravno nizko postavljeni. Žal mi je le poraza proti Bolgariji, ki nam je odprl oči, in lahko bi rekel, da je bil ta poraz naše prebujenje, kajti videli smo, da moramo vsako tekmo odigrati na visoki ravni. Na Filipinih bomo imeli tri dni časa, da se prilagodimo na tamkajšnje razmere, osebno pa se že veselim tekem proti Poljski in Italiji,« je bil dobro razpoložen Alen Pajenk, ki mu je žal, da v rednem delu lige narodov Slovenija ne bo igrala z Japonsko in ZDA. Z obema ekipama bo konec septembra in v začetku oktobra igrala na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Tokiu, prav tako se letos v ligi narodov ne bo pomerila z Nemčijo.

»Nisem presenečen, da so Japonci še brez poraza. Igrajo dobro odbojko in jih je užitek gledati. Osebno bi si želel igrati z njimi že pred olimpijskimi kvalifikacijami in da bi jih kot prvi premagali,« je razkril s 37 leti najstarejši slovenski odbojkar.

Najpomembnejši bosta tekmi s Kitajsko in Nizozemsko

V Pasay Cityju bo prvi slovenski nasprotnik Poljska, ki bo tako kot Italija igrala z vsemi najboljšimi odbojkarji. »To bosta za nas najlažji tekmi, kajti gre za trenutno verjetno najboljši reprezentanci na svetu, tako da bomo lahko igrali proti njima sproščeno. Ker so bili njihovi igralci dlje časa na počitnicah, je vprašanje, kako hitro lahko pridejo v najboljšo formo, je pa res, da se med seboj dobro poznajo. Pritisniti bomo morali od prve točke naprej, in če bomo v tem uspešni, bodo tudi oni imeli težave,« se tekem s Poljaki in Italijani veseli Gregor Ropret, podajalec slovenske reprezentance, ki se z Možičem in Klemnom Čebuljem še prilagaja na nov sistem slovenske igre, v kateri po poškodbi Tončka Šterna ni klasičnega korektorja.

»Določene zadeve bomo morali še izboljšati, priti moramo do tega, da si bomo tudi v najbolj kritičnih trenutkih zaupali. Smo na pravi poti,« je prepričan Ropret, ki je poudaril, da bosta na Filipinih za slovensko izbrano vrsto ključni tekmi s Kitajsko, do zdaj je le pri dveh zmagah, in Nizozemsko, ki je zmagala štirikrat in je trenutno na osmem mestu ter je še v boju za zaključni turnir v Gdansku.

Seznam slovenske reprezentance za Filipine Podajalca: Gregor Ropret, Uroš Planinšec, sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Matej Kök, blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Sašo Štalekar, korektor: Nik Mujanović, prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman, selektor: Gheorghe Cretu.