Medtem ko v nogometnem svetu praktično vsak dan odmeva odhod kakšnega od nogometnih zvezdnikov v Savdsko Arabijo, je tamkajšnjim šejkom ušla največja »riba« od vseh Lionel Messi. 36-letni Argentinec je po razdoru s PSG razmišljal o vrnitvi v Barcelono, kar zaradi finančnih težav katalonskega kluba na koncu ni bilo možno, nato pa se je zdelo, da je tik pred odhodom v Al-Hilal. A raje kot za Bližnji vzhod se je eden najboljših nogometašev vseh časov odločil za ZDA, ligo MLS in Inter iz Miamija, kjer je solastnik kluba David Beckham. K tej odločitvi so prispevali tudi ključni sponzorji severnoameriške profesionalne lige, saj so Messiju pri velikanu športne opreme Adidasu in Apple TV, ki imata v lasti pravice domačega prenosa lige, zagotovili dodaten zaslužek in delitev dobička. Messiju se je pri odhodu onkraj Atlantika pridružil še nekdanji dolgoletni soigralec pri Barceloni Sergio Busquets, zdaj pa je postalo uradno, da ju bo na Floridi vodil nekdanji trener pri katalonskem velikanu Tata Martino.

Tata Martino je z Messijem sodeloval tudi pri argentinski reprezentanci, leta 2018 pa Atlanto popeljal do naslova prvaka v ligi MLS ter hkrati prejel tudi naziv najboljšega trenerja sezone. »Zelo veseli smo, da lahko predstavimo Martina kot našega novega trenerja. Je človek, ki ustreza našim ambicijam v prihodnosti in prepričano smo, da bomo skupaj uresničili zastavljene cilje. Tata je vodil ekipe najvišje kakovostne ravni in ocenili smo, da bodo njegove izkušnje še kako dobrodošle ob lovljenju lovorik z Miamijem,« je povedal drugi od treh solastnikov kluba Jorge Mas. Tata Martino bo na klopi zamenjal legendo angleškega nogometa Phila Nevilla, ki je dobil nogo pred štirimi tedni. Miamiju v letošnji sezoni kaže zelo slabo, saj je trenutno na zadnjem mestu med 15 klubi v vzhodni konferenci.

»Tata je izredno cenjena oseba v nogometnem svetu in njegovi rezultati govorijo sami zase,« je dodal David Beckham. »Prepričan sem, da bodo njegovi dosežki in izkušnje igralce navdahnili, da bodo od sebe dali še več, kot dajejo zdaj. Ob tem skoraj ne dvomim v to, da bodo izredno zadovoljni tudi naši navijači.« Lionel Messi se trenutno mudi na počitnicah v domovini, kjer ne gre brez nogometa. Nazadnje je igral na tekmah, ki sta bili posvečeni Maxiju Rodriguezu in Riquelmeju. Ob vsem dogajanju se ni mogel izogniti vprašanjem o novem klubu. »Čaka me še nekaj dni počitnic, nato pa bom začel novo zgodbo v novem mestu in klubu. Zelo se že veselim,« je povedal 36-letni Argentinec.

Lionela Messija in Sergia Busquetsa bodo navijačem Miamija predvidoma predstavili 16. julija na začasnem stadionu Miamija DRV PNK, ki sprejme 18.000 gledalcev. Mesto je sicer odobrilo gradnjo novega, ki se bo imenoval Miami Freedom Park, imel bo kapaciteto za 25.000 gledalcev, zgrajen pa naj bi bil do leta 2025. Dvojec naj bi v dresu novega kluba debitiral 21. julija na tekmi proti mehiškemu klubu Cruzu Azulu v sklopu tekmovanja Leagues Cup. Ko se je razširila govorica, da je 21. julij najbolj verjeten datum za prvi nastop Messija v dresu Miamija, so cene vstopnic nenadoma skokovito narasle. Medtem ko je bila pred tem najcenejša na voljo za zgolj 29 dolarjev, je nova cena 329 ameriških zelencev. Forbes pa je celo poročal, da je povprečna cena vstopnice za tekmo Miamija po odločitvi Messija zrasla za neverjetnih 515 odstotkov, s 152 na 935 dolarjev.