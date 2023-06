Ob razkritju etap letošnje dirke po Franciji konec oktobra lani smo v Dnevniku zapisali, da je letošnji Tour primeren za gorske koze. 3405,6 kilometra kolesarje vodi čez pet francoskih gorskih verig. Po uvodu v Baskiji se bodo kolesarji podali proti Pirenejem, sledijo Centralni masiv, gorovje Jura, spektakel v Alpah in za konec še Vogezi. Na trasi bo kar 30 vzponov ekstra, prve in druge kategorije, kar je največ v zadnjih letih, skupno pa bodo tekmovalci prevozili kar 56.400 višinskih metrov. Vse je enakomerno razporejeno skozi tri tedne, a vrhunec vseeno sledi v zadnjem tednu, ko bo v Alpah na sporedu kraljevska 17. etapa s ciljem v Courchevelu, še pred tem pa čaka kolesarje obisk najvišje točke Toura Col de la Loze (2304 m).

Kaj bo prinesla Baskija?

Že uvod letošnje dirke po Franciji je nenavaden in zelo razburljiv. Uvodni dve etapi bosta potekali po Baskiji, ki slovi po razgibanem terenu in slabih cestah. Ravno slabe ceste bi lahko predstavljale težavo slovenskemu adutu za končno zmago Tadeju Pogačarju (UAE Emirates). »Ob določenih udarcih me zapestje še boli in telo to kompenzira,« je posledice poškodovanega zapestja na državnem prvenstvu opisal Pogi. Po poročanju številnih kolesarskih strani naj bi ravno to želeli izkoristiti pri Jumbo-Vismi, ki ima v Jonasu Vingegaardu največjega konkurenta Slovencu za končno zmago. »Ne verjamem, da bosta šli UAE in Jumbo-Visma na teh dveh etapah na polno. Od njiju pričakujem nekaj več začetnega otipavanja. To je bolj priložnost za tiste, ki si želijo za nekaj dni nadeti rumeno majico ali se na skrivaj vmešati v boj za zmago. Je pa to zagotovo teren, ki lahko poskrbi za izgube časa, in če se bo pojavila priložnost, je tudi pri obeh največjih ekipah ne bodo izpustili iz rok,« velikega napada kapetanov na uvodu še ne pričakuje Miha Koncilija, prvi kolesarski trener Tadeja Pogačarja.

Po hribovitih uvodnih dveh dnevih bosta na vrsti ravninski etapi in potovanje do Pirenejev, kjer v šesti etapi sledi prva od štirih etap s ciljem v klanec (Cauterets-Cambasque). Zanimiv prvi teden se bo končal v Centralnem masivu, kjer kolesarje pred prvim prostim dnevom čaka vzpon na Puy de Dome. Klanec je Tour nazadnje gostil leta 1988 in gre za enega najtežjih v Franciji. V zadnjih štirih kilometrih od trinajstih je naklon ves čas več kot 11-odstoten. »Izjemno zahteven začetek Toura, ki je bil običajno vsaj v prvem tednu nekoliko bolj umirjen. Zagotovo so tega najmanj veselijo sprinterji, ki bodo svojo priložnost iskali vsaka dva dni, a še na teh etapah bodo imeli težave s kontroliranjem begov,« črto pod prvim tednom potegne Miha Koncilija.

Pogačar sam ve, kdaj mora napasti

Po zelo zahtevnem uvodnem tednu dirkanja sledi nekoliko bolj sproščen uvod v drugi teden, ki pa se bo končal s tremi gorskimi etapami v Juri. Med njimi bo zagotovo največji spektakel 14. julija na francoski državni praznik, ko etapa gosti enega od gigantov francoske pentlje Grand Colombier. Odločilni teden se začenja z gorskim kronometrom v Alpah in kraljevo 17. etapo. Zadnja priložnost za pridobivanje časa sledi predzadnji dan tekmovanja v Vogezih, za konec pa še tradicionalna parada šampionov v Parizu. »Kot se spodobi za tritedensko dirko, je zadnji teden najtežji. Zelo težko bo, še posebno, če bo ozračje zelo vroče,« eno najtežjih tras Toura v zadnjih letih povzame kolesarski strokovnjak.

Kot je razvidno iz opisa trase, je letos zelo pomembno, da bodo kolesarji v odlični formi vse tri tedne, saj si pomembne trase sledijo praktično druga za drugo z le kakšnim dnevom premora. Etape se po težavnosti med seboj razlikujejo. Kot nam je zaupal Miha Koncilija, sam ne bi izpostavil prav nobene, ki bi še posebej ustrezala Tadeju Pogačarju. »Tadej je tip kolesarja, ki odlično razume potek dirke. Ne ozira se na teren, ampak ocenjuje tekmece. Nikoli ne načrtuje napada, ampak igra na počutje. Ko začuti, da je močnejši od tekmecev, se odloči in gre. Prav zaradi tega ga je zanimivo gledati, ker lahko to stori v prvi ali zadnji etapi. Njegov način dirkanja je Tour v zadnjih letih naredil še bolj zanimiv. Velika prednost je tudi, da ima v avtomobilu Andreja Hauptmana, ki ga dobro pozna, saj bi večina športnih direktorjev verjetno take poteze na začetku dirk raje zavirala,« za konec zanimivo in nepredvidljivo dirkanje napove Miha Koncilija.

