Učinki draginje: Dežela (skrite) revščine

Inflacija najeda počasi in neopazno. Evro več tukaj, evro več tam izgine iz denarnice, vrednost prihrankov vztrajno, a dosledno kopni. Inflacija, v sozvočju s sočasnim ohlajanjem gospodarstva, bistveno bolj kot premožne prizadene revne, ki prihrankov nimajo in že dolgo živijo iz rok v usta. Dokler tisto, kar prislužijo ali prejmejo čez mesec, ne zadošča več niti za zadovoljitev osnovnih človekovih potreb. Iz Velike Britanije, ki še zlasti hudo občuti posledice draginje, mediji poročajo o naraščanju števila kraj hrane in otroških zdravil v supermarketih.