Rakija ni prodala smeti

Ko je ljubljanski župan Zoran Janković septembra lani tik pred volitvami v BiH in Sloveniji odšel na obisk k Miloradu Dodiku, so mnogi negodovali, češ, s kakšnimi politiki prijateljuje. A župan je tedaj pojasnil, da v Republiko Srbsko ni šel zaradi podpore Dodiku in posredno Putinu, temveč na pogovore o možnosti sežiga ostankov ljubljanskih odpadkov skupaj s premogom v tamkajšnjih termoelektrarnah, češ da so zelo zainteresirani za ta posel. No, danes pišemo, da se poslovneži iz Republike Srbske, ki so bili tako zelo zainteresirani za ljubljanske smeti, na razpis za prevzem ljubljanskih odpadkov niso niti prijavili.