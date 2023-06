V slovenski vrsti so bili Nika Prevc, ki je pred dvema dnevoma osvojila srebro na srednji skakalnici, Timi Zajc, Nika Križnar, četrta na uvodni skakalni tekmi iger, in Anže Lanišek.

Zajc je bil na devetem mestu pred tem na isti napravi najboljši v slovenski peterici, drugi je bil na 17. mestu Lanišek. Skakalce in skakalke do konca iger čakata še posamični tekmi na veliki skakalnici v naslednjih dveh dnevih.

Zmagali so Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Marita Kramer in Jacqueline Seifriedsberger. Slednja je bila zlata na prvi posamični tekmi v Zakopanah, Kramer pa bronasta. Tschofenig in Hörl sta dopoldne za Avstrijo osvojila zlato in srebro že na posamični tekmi na srednji skakalnici. Tschofenig je zamejski Slovenec iz Straje vasi v Ziljski dolini, član Športnega društva Zahomc.

Slovenska skakalna ekipa je osvojila sedmo slovensko odličje na tretjih evropskih igrah. Pred tem so bili na Poljskem najprej uspešni trije atleti. Zlat je bil svetovni prvak Kristjan Čeh v metu diska, srebrni pa Tina Šutej v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m zapreke.

Športna plezalka Lucija Tarkuš je nato prišla do bronaste medalje na balvanih, za njo sta srebrni odličji osvojila še tekvandoist Patrik Divković v kategoriji do 87 kg in smučarska skakalka Nika Prevc, ki ima tako edina dve odličji.