Krka outdoor festival

Prvi teden v juliju Zavod Novo mesto pripravlja niz športnih in turističnih prireditev v povezavi z reko Krko. Krka outdoor festival, kot so ga poimenovali, tako od 1. do 9. julija postavlja v ospredje pohodništvo, kolesarjenje in vodne športe, pod isto streho pa bo združil tudi že uveljavljene športno-turistične dogodke, kot so Skoki v Krko in Krka živi! Obiskovalce vabijo na vodene tematske sprehode in kolesarske ture, vodna doživetja, filmske in pogovorne večere, prav tako ne bo manjkalo večerne zabave in dobre glasbe, obljubljajo organizatorji. »S festivalom, ki nagovarja tako domačine kot obiskovalce od drugod, se Novo mesto predstavlja kot atraktivna zelena destinacija, privlačna za različne generacije,« so povedali.