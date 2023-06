Humanist in inovator med arhitekti

Stanko Kristl, ki pripada skupini najvplivnejših arhitektov slovenske moderne, generaciji študentov Edvarda Ravnikarja, ki se je izoblikovala v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je ob mnogih nagradah in priznanjih, ki jih je prejel za svoje delo, letos postal tudi častni meščan Ljubljane. Rojen leta 1922 v Ljutomeru večji del svojega življenja biva in dela v Ljubljani, ki jo je s svojo arhitekturo, globoko zavezano njenim duhovnim razsežnostim in vplivu na počutje človeka, tudi sooblikoval.