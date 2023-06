V Kostanjevici festival kulture

Od 1. do 8. julija bo v Kostanjevici na Krki ponovno prevladovala kultura. Pred vrati je namreč 6. Festival kulture Kostanjevica v organizaciji tamkajšnjega Mladinskega društva, ki vsako leto ponuja vrhunske gledališke, glasbene, filmske, literarne in druge kulturne dogodke. Za odprtje festivala 1. julija bo poskrbela zasedba Katalena, v naslednjih dneh pa se bo zvrstila še vrsta koncertov domačih in tujih zasedb. V Galeriji Božidarja Jakca bo na ogled razstava vizualne umetnosti The Witch Twins avtorjev Alena in Robija Predaniča ter tri gledališke predstave, 5. julija pa bodo na okrogli mizi govorili o vedno aktualni tematiki – decentralizaciji kulture.