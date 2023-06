Štiri odstotke več ljudi kot leto prej je lani umrlo na evropskih cestah – 20.678, kaže poročilo Evropskega sveta za varnost prometa za leto 2022. Med 32 državami jih je v primerjavi z letom 2021 lani le trinajst doseglo upad števila smrtnih žrtev. Slovenija največ, za kar 25 odstotkov (lani je na naših cestah umrlo 85 ljudi, 29 manj kot leto prej). Sledijo ji Latvija s 23 odstotki ter Litva in Ciper z 18-odstotnim upadom. Na drugem koncu seznama sta se z največjim porastom števila smrtnih žrtev na cestah znašla Malta in Luksemburg. »Dosežek Slovenije, ki ga izpostavlja poročilo, je za slovenske udeležence prometne varnosti močna zaveza za prihodnost. Pred nami je še dobra polovica leta, dolgo obdobje, ko se lahko trend najhujših posledic kljub stalnim preventivnim aktivnostim in nadzoru tudi obrne. Zato na javnost ponovno naslavljam poziv k odgovorni in varni udeležbi v prometu s posebno skrbnostjo do najbolj ranljivih udeležencev,« je poročilo komentirala vršilka dolžnosti direktorice AVP Simona Felser.

ETSC je letos nagrado za indeks uspešnosti cestne varnosti prvič podelil Poljski, kjer se je med letoma 2012 in 2022 število smrtnih žrtev zmanjšalo skorajda za polovico. Dosegli so 47-odstotni upad, medtem ko je povprečje v drugih državah 22-odstotno (v to skupino spada tudi Slovenija). Slovenija je nagrado prejela leta 2015 za izrazit napredek v obdobju med letoma 2001 in 2014. Na Malti, Nizozemskem, v Izraelu in Luksemburgu pa so številke višje kot pred desetimi leti. Litva je edina država med 32, ki ji je uspelo v desetletju več kot za polovico zmanjšati število smrtnih žrtev na cestah, in sicer od leta 2012 za 60 odstotkov. Če države ne bi uvedle sprememb za izboljšanje varnosti v prometu, bi med letoma 2013 in 2022 umrlo dodatnih 40.000 Evropejcev.

Najvarnejše so norveške ceste

Povprečje lani je bilo 46 smrti na milijon prebivalcev (pri nas 40,3), pred desetimi leti, leta 2012, pa konkretno višje – 54. Največ smrtnih žrtev na milijon prebivalcev so lani našteli v Romuniji (86) in Srbiji (83). Najvarnejše ceste so bile na Norveškem, kjer so lani našteli 21 smrti na milijon prebivalcev, sledila je Švedska z 22 na milijon prebivalcev. Velika Britanija, Danska, Švica, Irska, Nemčija in Finska so države, kjer je bilo lani število žrtev na milijon prebivalcev nižje od 35.

Število lani umrlih na evropskih cestah je še vedno za devet odstotkov nižje kot leta 2019, zadnje leto pred pandemijo covida-19, ki je močno spremenila obseg prometa in prometnih nesreč. Za dosego ciljev EU in ZN – da bi do leta 2030 za polovico zmanjšali število smrtnih žrtev na cestah – bi bilo v primerjavi z letom 2019 potrebno 17,2-odstotno znižanje, opozarjajo v ETSC.

Pomembno daljše časovno obdobje Čeprav je pohvalno, da je Slovenija lani na letni ravni dosegla najvišji, 25-odstotni upad števila smrtnih žrtev, pa so pomembnejše spremembe v daljšem časovnem obdobju. V evropski komisiji so lani izpostavili, da število smrtnih žrtev na slovenskih cestah niha – po 22-odstotnem zmanjšanju v letu 2020 se je število leta 2021 namreč povečalo za kar 43 odstotkov. V primerjavi s predpandemskim letom 2019 pa se je število smrti predlani povečalo za dvanajst odstotkov, največ v EU. V AVP so zato takrat analizirali podatke za petletno obdobje in ugotovili, da se trend smrtnih prometnih nesreč zmanjšuje, pa čeprav se obseg prometa, gre za prevožene milijarde kilometrov, povečuje. Podobno se v petletnem obdobju kaže tudi padec števila nesreč s hudimi poškodbami in pri številu umrlih na milijon prebivalcev.