Vsako podjetje, ki razmišlja o drugačnem delovniku, mora samo raziskati, kakšen model fleksibilnega delovnika zanje najbolje deluje. Pri štiridnevnem delovniku namreč ne gre le za to, da zaposleni delajo manj, temveč da delajo bolj fleksibilno in bolj osmišljeno. V Visionectu, ki ponuja naprave za digitalno označevanje na tehnologiji elektronskega papirja in pod znamko Joan tudi rešitve za celostno upravljanje delovnega okolja, so se aprila letos odločili, da postanejo eden redkih slovenskih zaposlovalcev, ki se je odpovedal petdnevnemu delovnemu tednu. Da bi bolje razumeli trende v sodobnem delovnem okolju ter jih tudi sami preizkusili, so za del zaposlenih do konca junija poskusno uvedli štiridnevni delovnik, pri tem pa ohranili vse ostale ugodnosti, ki jih imajo zaposleni.

Kaj kažejo rezultati poskusnega uvajanja štiriurnega delavnika

»Beležimo zelo dobre rezultate. Ekipa razvijalcev je zelo motivirana in si ne predstavlja več klasične oblike dela. Pri sebi beležijo za približno 30 odstotkov večjo produktivnost, ki je posledica večje motivacije in boljše organiziranosti. Prav tako opažajo za kar 50 odstotkov boljše razmerje med delom in prostim časom kot pred začetkom eksperimenta. Zato bomo štiridnevni delovnik postopoma razširili čez vse podjetje, vendar še vedno pod oznako 'eksperiment',« je pojasnil Luka Birsa, soustanovitelj in tehnični direktor podjetja Visionect, ambasador štiridnevnega delovnika. »Zaposleni predvsem cenijo fleksibilno obliko dela in naravnanost k rezultatom, ne k porabljenemu času. Taka oblika dela jim omogoča velik fokus, hkrati pa več časa za regeneracijo in sporoščanje.«

Slabosti, na katere taka oblika dela kaže oziroma jih pokaže, so neučinkovitost ekip ali posameznikov, »skrivanje«, morebitna ozka grla v procesih dela, neučinkovitost. Zanje je bil izziv tudi to, da so v tem trimesečnem obdobju planirali veliko lansiranje, kar je pomenilo več dela do določenega roka. Njihovi razvijalci so k temu pristopili zelo dogovorno. »Samoumevno jim je bilo, da so en petek, ki bi bil sicer dela prost, namenili delu, da je bilo lahko vse pravočasno pripravljeno do lansiranja. Ravno pri tem delu se pokaže, kako pomembna je vloga kulture v podjetju in opolnomočenega zaposlenega.«

Nasvet za vse, ki razmišljajo o tovrstnem urejanju delovnega časa

Birsa posvari, da naj delodajlci predvsem ne gredo v štiridnevni delovnik zato, ker »se to dobro sliši«. Podjetje mora samo raziskati, kakšna oblika (fleksibilnega) dela jim ustreza in zakaj to počnejo. Poleg tega štiridnevnega delovnika ni mogoče implementirati brez prave kulture, opolnomočenih in ciljno usmerjenih zaposlenih, zaupanja vodstva ter poznavanje in sprejemanje ciljev. In ne obstaja model, ki bi ustrezal vsem. »Kar našemu podjetju ustreza, morda ne ustreza kakemu drugemu. Kar pa ne pomeni, da ne morejo implementirati drugačne, bolj fleksibilne oblike dela. Ker bistvo je ravno v fleksibilnosti, prav zato neradi govorimo o krajšem delovniku.« Zelo močni ambasadorji štiridnevnega delovnika so v Britaniji in na Novi Zelandiji, medtem ko so na primer na Švedskem imeli tudi neuspeli poskus uvedbe takega delovnika (začeli so v javnem zdravstvu). Primerne so skoraj vse panoge; morda izjemoma manj primerne so storitvene ali proizvodne dejavnosti s 24/7 podporo. Mora pa vsako podjetje najti način dela, ki jim ustreza, tudi z reorganizacijami in dodatnim zaposlovanjem, še poudarjajo na Visionect.