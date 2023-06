Letošnje poletje res preseneča. Po raznih vremenskih in nebesnih pojavih, ki nam narekujejo ritem poletnega življenja, nas bo obiskal še dim iz Kanade. Kot so zapisali v Slovenskih novicah, v Kanadi divjajo požari, ki so jih že označili za najhujše glede na požgano površino, odkar jih spremljajo, in kot so sporočili vremenoslovci iz Agencije RS za okolje (Arso), bo danes nekaj dima doseglo tudi naše kraje, pa čeprav koncentracija dima ne bo ravno usodna za dihalne organe. »Koncentracija dima se bo precej zmanjšala. Mogoče bo sončni zahod bolj barvit,« so pojasnili današnji morebiten nov naravni pojav. Ampak prav nobena od teh naravnih katastrof ni odvrnila naše zvezdniške bratovščine, da ne bi uživala v začetku poletnih radosti.

Ena izmed teh, ki pokajo od poletne sreče, je nekdanja junakinja belih strmin Tina Maze. Njen poklon poletju so nekje v medmrežni stratosferi prestregli v Slovenskih novicah. »Junij poka od sreče. Drevesa, sadeži in cvetovi, polni potrebne vode, se kar smejijo. Čudovite in neskončne izbire izletov v naravo so kot balzam za dušo. Če je bil letos maj bolj podoben aprilu, je junij postal maj! Zame najlepši mesec v letu! Upam, da nevihte ne bodo prehude, sicer pa, kot pravi moj dober prijatelj: 'A veš, zakaj se cigani smejijo, ko je dež? … Ker za dežjem vedno posije sonce,« je vzhičeno na glas razmišljala pred nekaj leti najboljša smučarka na svetu.

Povsem poletno razpoložen je tudi najboljši slovenski košarkar na začasnem delu v tujini Luka Dončić, ki si moči za novo sezono nabira na hrvaških otokih. Kot so zapisali na hrvaškem spletnem mestu 24sata.hr, je hrvaška obala vsakoletni magnet za vse več znanih svetovnih osebnosti. Tudi športnih. »Hrvaški obali se ne more upreti Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer je na otoku Šipan užival v polnjenih paprikah, vsako leto je naša obala označena tudi na koledarju Novaka Đokovića, Valentina Rossija in Luke Dončića,« so se pohvalili s seznamom tam bivajočih počitnikarjev. Prav za Dončića, ki so ga svoji bralni skupnosti orisali kot genialca, mojstra in košarkarski čudež, so izpostavili, da že leta poletja preživlja na Krku, kjer ima svojo počitniško hišico, pred kratkim pa je s svojim dolgoletnim dekletom Anamario Goltes obiskal otok Rab in tudi on se je kot Neuer predajal hrvaškim gastronomskim presežkom. »Svojo jahto sta privezala na pomolu in večerjala v restavraciji. Luka je jedel pleskavico s sirom. Oba sta se smejala in uživala v sončnem zahodu in hrvaških specialitetah,« se glasi podrobno poročilo iz Dončićevega počitniškega vsakdana med počitnikovanjem pri sosedih.

Za Marto Zore se poletje začne pri 60 stopinjah Celzija

Povsem poletno razpoloženi so tudi že v uredništvu revije Suzy, kjer so v uvodu v poglobljeno zgodbo o znanih obrazih, ki obožujejo poletje, poudarili, da je to letni čas, ko se vsaj za trenutek ustavimo, zberemo misli, se prepustimo sončim žarkom in si naberemo novih moči za mesece, ko hrepenimo po sončni toploti. Seveda se je na tako radostno temo takoj odzvalo nekaj njihovih rednih strank, ki z odgovori na tako zapletena vprašanja, kot sta kdaj se za njih pravzaprav sploh začne poletje in kako bodo izkoristili najdaljše počitnice v letu, nikdar ne razočarajo. Marta Zore jim je med drugim zaupala, da se zanjo poletje začne, ko službeni telefon zaklene v predal in temperature v avtomobilu na parkirišču dosegajo 60 stopinj Celzija. »Prvega julija odpojem še eno skladbo na cerkveni poroki, takoj zatem pa telefon izklopim in grem na pivo.« Potem pa bo postorila še nekaj, za kar ni našla časa med delovnim letom. »Letos poleti bom končno pospravila klet, kar bo glede na vso staro šaro do stropa tudi eden izmed velikih projektov,« je dejala priznana glasbena umetnica.

Za Hajdi Jazbinšek, nekdanjo pevsko zvezdnico, danes pa uspešno poslovno žensko, pa se poletje začne že takrat, ko se prestavi ura in so dnevi daljši, njene najljubše asociacije na poletje pa so vonj po sončni kremi, zagorela telesa, Bob Marley, japonke in sladoled.

Fredi Miler je kralj

Brki, zelen telovnik in košate obrvi so bili dolgo prepoznavni znak koroškega glasbenika Fredija Milerja, ki je zaslovel leta 2004 s pesmijo Vedno si sanjala njega, so sporočili svojim klikalcem na spletnem mestu siol. Čeprav, kot so dodali, je njegova kariera malce potihnila, se Fredi še vedno ukvarja z glasbo, ne glede na to, da ga na domačem Koroškem ne cenijo tako zelo kot zunaj meja domače pokrajine, kjer se mora celo skrivati pred preveč radovednimi oboževalci in oboževalkami. »Kamor koli grem, se skrivam. Tudi če grem na morje. Nekoč sem bil 30 metrov stran od obale, v morju, pa so me prepoznali in poklicali ven. Saj je dobro, ampak vedno pa nisi enake volje. V Ljubljani pa tudi v Slovenj Gradcu s prstom kažejo name. Nekateri lepo, drugi pa se mi smejijo, kot da so škodoželjni. Moram pa priznati, da ko grem iz Koroške, sem še vedno kralj. To je težka, zelo visoka beseda, ampak nimam druge. Ko sem na Koroškem, me pa nikoli ne pokličejo, saj pri njih nisem vreden nič. Razen za dobrodelne stvari, to te pa pokličejo. In jim tudi cene ne spustim,« je o tegobah slavnih pripovedoval Miler.

Na temo zasebnosti in svetovne slave se je v reviji Lady razgovorila tudi Alja Omladič, ki raje sliši na ime Alya. Kot so jo pohvalili zainteresirani javnosti, je ena bolj sproščenih zvezdnic pri nas, zato je nikoli ne zmoti, če jo ljudje prepoznajo in pristopijo do nje. »Smešno mi je, da se želijo javne osebe skriti pred javnostjo. To ne gre skupaj, če si javna oseba. Zame je to del tega, kar počnem, nekaj normalnega in nekaj, kar se dogaja že več kot dvajset let. Rada imam ljudi in s tem nimam težav. Resda se takrat, kadar sem izčrpana, malce umaknem. Vedno pa poskušam pogledati tudi z druge strani – saj ljudje ne vedo, da si utrujen,« je povedala pevka, za katero so še zapisali, da svoje zasebno življenje strogo varuje.

O atributih prepoznavnosti je minule dni razglabljal še Filip Flisar, ki so ga v svet medijske pozornosti še bolj kot uspehi v smučarskem krosu ponesli njegovi značilni brki, ki si jih je pustil rasti, kot je spregovoril za siol.net, povsem za hec. »Ko se je v javnosti pojavilo na tisoče mojih fotografij z brki, mi ni preostalo drugega, kot da si brke pustim. Sprijaznil sem se s tem, da bom moral nositi brke, in sem jih. Kar dolgo sem jih imel. To je bila češnja na torti, ki je marsikaj dodala k mojemu uspehu. Kot sem že prej omenil, šport potrebuje protagonista, ki si ga bodo ljudje zapolnili, o katerem se bo pisalo in govorilo, in brki so prinesli prav to,« je dejal Flisar, pa čeprav je imel z njimi ogromno dela. »Vzdrževanje res ni lahko, kaj šele obedovanje. Po vsakem hamburgerju je bila katastrofa. Umivanje, sušenje, vosek, ogromno dela. Ženske veste, koliko dela je s pričesko za posebne priložnosti, da se je ne smeš dotikati. No, brki pa so frizura nad usti in lahko si predstavljate, koliko je šele s tem dela,« je o svojih brkatih dneh razpredal Flisar in dodal, da zadnja leta nosi brado in brke in s tem nima toliko dela.