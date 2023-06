Vse naše medalje

Torek, 2. julija 1991, se je začel s toplim in sončnim jutrom. Po zelo napetih in burnih dnevih sem ga nameraval preživeti doma. Šolo smo dan prej zaprli, prekinili popravne izpite in učitelje poslali domov. II. gimnazija Maribor je bila takrat obkrožena z vojašnicami JLA. Več izstrelkov vojske je zadelo šolo, žal so v neposredni v bližina šole umrli trije ljudje. Postalo je prenevarno, da bi nadaljevali svoje delo.