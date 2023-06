Od začetka preteklega leta je Fed obrestne mere povišal za 5 odstotnih točk, in čeprav so učinki zaostrovanja denarne politike na povpraševanje v najbolj obrestno občutljivih sektorjih gospodarstva, zlasti na področju stanovanjske gradnje in investicij, že opazni, bo trajalo še kar nekaj časa, preden se bodo dodobra prenesli v realno ekonomijo in umirili inflacijo.

Fed je junija ciljne obrestne mere sicer pustil nespremenjene (v razponu od 5 do 5,25 odstotka), vendar je signaliziral, da bi lahko do konca leta dosegle 5,6 odstotka, če se gospodarstvo in inflacija ne bosta upočasnila. Nedavne aktivnosti nekaterih centralnih bank so sicer pokazale na razkorak v monetarnih politikah. Najodmevnejšo odločitev so sprejeli na Kitajskem, kjer so obrestne mere znižali za 10 baznih točk. Obrestne mere je znižala tudi madžarska centralna banka, medtem ko je britanska banka morala obrestne mere močno zvišati, sledila je tudi ECB.

Kljub višjim obrestnim meram, draginji in upadu naročil v industriji Urad za makroekonomske analize in razvoj v spomladanski napovedi za letošnje leto Sloveniji napoveduje 1,8-odstotno gospodarsko rast ter 2,5-odstotno in 2,6-odstotno rast v naslednjih dveh letih. Država ima trenutno nizko anketno brezposelnost, pod štirimi odstotki, vendar pa ima višjo inflacijo od evropskega povprečja.

Ekspanzivna fiskalna politika bo v prihodnje usmerjena v podporo investicijam v zelene tehnologije, infrastrukturo, mobilnost in raziskave, kar bo spodbujalo gospodarsko rast. Domača borzna podjetja bodo imela koristi zaradi močnega trga dela in pričakovane gospodarske rasti. Domači borzni trg kaže obetavne znake, zaradi česar je še naprej atraktiven za investicije. Letos je domači borzni indeks pridobil 17,8 odstotka, kar je, celo pri nižji volatilnosti, več kot nemški DAX in ameriški S&P 500.

Med domačimi vodilnimi delnicami ostaja zanimiv šopek domačih naložb, ki vključuje z novomeško Krko, Zavarovalnico Triglav, Savo Re, Luko Koper, Petrol in NLB. Delnice NLB imajo na Ljubljanski borzi trenutno tržno kapitalizacijo, ki se giblje okoli 1,5 milijarde evrov, glede na pričakovano dobičkonosnost v letu 2023, ki se giblje med 350 in 400 milijoni evrov, lahko ugotovimo, da kotirajo pri atraktivni ceni. V prvem kvartalu so pri NLB ustvarili 120 milijonov evrov dobička po davkih, pri končnem letnem rezultatu pa moramo računati, da bo ta odvisen tudi od višine rezervacij. Glede na navedeno so delnice NLB na voljo po atraktivni ceni, saj trenutno kotirajo po 73,6 evra, kar je precej manj, kot znaša njihova knjigovodska vrednost, ki presega 121 evrov. Skratka, kljub visoki letošnji rasti je domači trg med najcenejšimi glede na dobiček, hkrati pa izplačuje visoke dividende in je nizko zadolžen.