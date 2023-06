Slovenija je dežela gozdov. Veliko različnih drevesnih vrst raste v njih. A se bojim, da se to hitro spreminja. Zaradi podnebnih sprememb so nekatere vrste ogrožene. Smreka, ki sicer ni avtohtona, ima raje hlad kot vročino, tudi suše ne prenaša prav dobro. Verjetno ni edina. Globalizirano gospodarstvo je k nam prineslo nekatere bolezni, ki redčijo druge drevesne vrste. Razraščajo se tujerodne vrste. Ali imamo pravico soditi, katere rastline, katera drevesa so »prava« in katera nezaželena? Saj smo jih večinoma mi prinesli. Nekatera so nam že čisto domača. Robinijo (akacijo) imamo že čisto za svojo. Pa se širi kot plevel in so jo k nam prinesli za utrjevanje brežin pred erozijo. Uspešna je, a hitro izpodrine druge drevesne vrste, ki ne rastejo tako hitro. Čebelarji nimajo žal besede zanjo, akacijev med je nekaj posebnega. Tudi les je trd in vzdržljiv, lep. Nekoč sem videl parket iz tega lesa in se mi ni zdel prav nič invaziven. Ja, od akacije imamo korist. So pa druge vrste, ki jih ne moremo ali ne znamo pametno uporabiti in se nam zdijo odveč. Ko sem bil mlad, se mi še sanjalo ni o japonskem dresniku. Danes so kilometri savskega obrežja preraščeni z njim. Je to dobro? Je to slabo? Drugače je zagotovo. Mogoče bi prej ko slej nekako prišel tudi k nam, a bi trajalo, ljudje smo precej pospešili njegovo širjenje.

Mama mi je povedala, da so se v njeni mladosti na Krasu zaradi bolezni posušili vsi bresti. Jaz ne poznam Krasa z bresti in ne morem imeti občutka, da je sedaj kaj narobe. Ko bodo izginili jeseni, ki jih redči bolezen, naši potomci tudi ne bodo žalovali za njimi, saj jih ne bodo poznali, ne bodo vedeli, da so nekoč tu rasli. Sprejeli bodo naravo, kot jo bodo spoznali, videli. Pri nas je edini naravni biotop gozd. Če bi človek izginil, bi gozd prekril večino Slovenije. Torej so vsi travniki, gmajne, pašniki človeško delo, ne pa naravno okolje. Na to dostikrat pozabimo. Zemlja ni narejena po meri človeka in si je ne bi smeli lastiti, ampak jo samo uporabljati s spoštovanjem in kot dober gospodar.