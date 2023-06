Belgija v podaljšanje obratovanja dveh jedrskih reaktorjev

Jedrska reaktorja v Belgiji, ki so ju nameravali do leta 2025 postopno zaustaviti, bosta po novem delovala vsaj do 2035, izhaja iz dogovora, ki sta ga danes sklenila belgijska vlada in francoski energetski velikan Engie. Ta v državi skupno upravlja sedem jedrskih reaktorjev, poročajo tuje tiskovne agencije.