Policija je med izgredi, ki so se iz pariškega predmestja Nanterre, kjer je bil najstnik ustreljen, razširili tudi v druga mesta, prijela najmanj 180 ljudi.

Darmanin je v odzivu na zaostritev razmer pojasnil, da so protestniki v »nedopustnem nasilju« napadali mestne hiše, šole in policijske postaje. Izrazil je podporo policiji in dejal, da je tiste, ki niso »pozivali k miru«, lahko sram.

Protestniki so zažigali smeti ter avtomobile, v policiste pa so metali pirotehnična sredstva in steklenice.

Na najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M., je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med prometno kontrolo. Kljub pomoči reševalnih služb je umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu. Policista, ki je nanj streljal, so pridržali zaradi suma umora.

Policija je sprva domnevala, da je najstnik namenoma zapeljal proti policistom, da bi jih poškodoval in da je zato policist streljal nanj. Vendar pa videoposnetek, objavljen na spletu, ki ga je preverila AFP, pripoveduje drugačno zgodbo. Na njem je videti dva policista med ustavljanjem vozila. Eden od njiju skozi okno usmeri orožje v voznika in zdi se, da strelja iz neposredne bližine, ko ta poskuša odpeljati stran.

Dogodki zadnjih dni močno spominjajo na leto 2005, ko je smrt dveh najstnikov afriškega porekla, ki sta umrla med begom pred policijo, sprožila več tednov trajajoče izgrede, med katerimi je policija pridržala 6000 posameznikov.