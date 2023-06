Ukrajinske reševalne službe so davi izpod ruševin restavracije, ki je bila priljubljena med vojaki, novinarji in humanitarni delavci, potegnili še eno truplo, je sporočil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. Reševanje se je s tem končalo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Število smrtnih žrtev napada je naraslo na 12, vključno s tremi najstniki, tremi kolumbijskimi državljani in neimenovanim ukrajinskim pisateljem. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je napad obsodil in napovedal, da bodo Rusiji poslali protestno noto. V napadu je bilo poleg tega ranjenih najmanj 60 ljudi.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes zatrdilo, da so v napadu na Kramatorsk zadelI območje, kjer je bila razporejena 56. motorizirana pehotna brigada ukrajinskih sil. Pri tem naj bi ubili dva ukrajinska generala in do 50 častnikov. Ubitih pa naj bi bilo po tudi do 20 tujih plačancev in svetovalcev, navedbe ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je Zelenski v sredo zvečer sporočil, da so v povezavi z napadom aretirali domnevnega ruskega vohuna. »Ukrajinska tajna služba je danes skupaj s posebnimi enotami policije aretirala osebo, ki je koordinirala teroristično dejanje,« je dejal in dodal, da ga bodo obtožili izdaje. Po njegovih besedah si zaradi pomoči Rusiji pri uničevanju življenj zasluži »maksimalno kazen«, kar pomeni dosmrtni zapor, navaja britanski BBC.

Napad na središče Kramatorska se je zgodil v torek zvečer, ko so ruske rakete zadele tamkajšnjo priljubljeno restavracijo. V času napada je bilo na območju, kjer so tudi stanovanjske hiše, veliko civilistov. Iz Kremlja so sicer v sredo sporočili, da ruska vojska napada zgolj objekte, ki so »tako ali drugače povezani z vojaško infrastrukturo«.

Napad je terjal največje število smrtnih žrtev od aprila, ko je v ruskem raketnem napadu na stanovanjsko stavbo v Umanu v osrednji Ukrajini umrlo 23 ljudi, med njimi trije otroci. Kramatorsk, kjer je nekoč živelo 150.000 prebivalcev, je sicer zadnje večje mesto pod ukrajinskim nadzorom na vzhodu države in pomembno logistično središče ukrajinskih sil. Od fronte je oddaljeno le okoli 30 kilometrov.