Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) je poudarila, da sta avtoriteta in integriteta ustavnega sodišča BiH kot najvišjega sodnega organa v državi nesporni. "Njegove odločitve, ki so dokončne in zavezujoče v vsej državi, je treba spoštovati," so izpostavili. Dodali so, da parlament Republike Srbske ni pristojen za odločanje o neizvajanju odločb ustavnega sodišča BiH, zato je torkovo glasovanje brez pravne podlage.

»Glasovanje pomeni jasen odmik od pričakovanj, ki so spremljala podelitev BiH statusa kandidatke za članstvo v EU. Prekinitev sodelovanja pri uresničevanju ključnih prednostnih nalog EU je obžalovanja vredna ter povsem v nasprotju z željami in interesi vseh državljanov BiH,« so dodali.

Da gre za odločitev brez pravne podlage, je v odzivu na Twitterju v sredo zapisal tudi Urad visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, ki je odgovornost za to pripisal predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku. Dodali so, da gre za nesprejemljivo kršitev daytonskega mirovnega sporazuma, resen izziv za pravno državo v Republiki Srbski ter napad na ustavni red Bosne in Hercegovine. Poudarili so, da je Republika Srbska dolžna v celoti spoštovati daytonski sporazum.

Visoki predstavnik Christian Schmidt je v tvitu še ponudil politično sodelovanje vsem deležnikom v Republiki Srbski, da bi tamkajšnjemu parlamentu pomagali izpolniti njegovo pravno dolžnost pod pogojem, da v celoti spoštuje daytonski sporazum. »Prvi korak je lahko zavrnitev Dodikovega bizarnega in avanturističnega spodkopavanja daytona in daytonskih institucij,« so še tvitnili v uradu visokega predstavnika.

Po ustavi, ki je del daytonskega mirovnega sporazuma, so odločitve ustavnega sodišča BiH končne in zavezujoče, za njihovo neizvajanje pa so zagrožene kazni do pet let zapora. Zato je ravnanje parlamenta v Banjaluki sporno in v nasprotju z daytonskim sporazumom.

Parlament v Banjaluki je sporni zakon na pobudo Dodika sprejel v odgovor na odločitev ustavnega sodišča, ki je prejšnji teden pravilnik spremenilo tako, da sodelovanje srbskega ustavnega sodnika ne bo več potrebno pri sprejemanju odločitev.