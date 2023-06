Obstoj gravitacijskih valov je pred več kot stoletjem predpostavil Albert Einstein, dejansko pa so jih znanstveniki potrdili leta 2015.

Gravitacijsko valovanje je nihanje ukrivljenosti prostor-časa, ki se kot valovanje širi stran od izvora. Valovi se širijo s svetlobo hitrostjo ter nastajajo zaradi kozmičnih dogodkov, kot so trki črnih lukenj.

Leta 2015 sta detektorja gravitacijskih valov Ligo in Virgo - prvi je ameriški in drugi evropski - prvič zaznala zelo kratko valovanje, ki je bilo posledica zlitja dveh črnih lukenj z maso, ki je bila desetkrat večja od mase Sonca.

V naslednjih letih so znanstveniki po svetu spremljali 115 hitro vrtečih se zvezd, ki utripajo kot svetilniki, t. i. pulzarjev, v galaksiji Rimska cesta ter skušali zaznati nizkofrekvenčne gravitacijske valove, ki naj bi stalno preplavljali vesolje kot nekakšno mrmranje v ozadju. Ustvarjajo jih črne luknje z maso nekaj milijonov ali milijard Sonc.

S pomočjo mreže radioteleskopov konzorcija International Puslar Timing Array (IPTA) v Evropi, Severni Ameriki, Indiji, Avstraliji in na Kitajskem so zdaj zaznali daljši signal.

Avstralski raziskovalec Daniel Reardon je pojasnil, da gravitacijski valovi, ko preplavijo Zemljo, spremenijo navidezno frekvenco vrtenja hitro vrtečih se pulzarjev.

»Gravitacijske valove lahko odkrijemo z iskanjem pulzov, ki se pojavijo prej ali kasneje, kot smo pričakovali. Prejšnje raziskave so razkrile zanimiv signal pri opazovanjih pulzarjev s časovnim poljem, vendar njegov izvor ni bil znan,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dejal Reardon.

»Zadnja raziskava pa je odkrila podoben signal med pulzarji, ki smo jih opazovali, in zdaj imamo znamenje, ki ta signal identificira kot gravitacijske valove,« je pojasnil.

Raziskovalec Michael Keith pa je za francosko tiskovno agencijo AFP opisal, da je »kot da bi sedeli v hrupni restavraciji in slišali vse ljudi govoriti«.

Prvi dokazi so skladni z Einsteinovo teorijo relativnosti in trenutnim znanstvenim razumevanjem vesolja, so po poročanju AFP sporočili raziskovalci, ki sicer obstoja valov s tem še niso dokončno potrdili.

Niso še namreč dosegli tako visoke stopnje gotovosti, da bi obstajala verjetnost ena proti milijonu, da je nekaj statistično naključje. A naj bi takšno stopnjo po poročanju AFP dosegli v letu ali dveh.

Raziskava je bila objavljena v reviji The Astrophysical Journal Letters.