Na predlog vlade, da naj DZ predlog novele zakona o kmetijstvu obravnava po nujnem postopku za preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države, je poslanec SDS Danijel Krivec protestiral, da tega v njegovi poslanski skupini ne podpirajo, saj vojna v Ukrajini ni nekaj novega. Ob tem je prepričan, da je cene v prehranski verigi mogoče spremljati tudi na druge načine.

Generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl je dodatno pojasnila, da s predlogom vzpostavljajo pravno podlago za zbiranje in analiziranj tovrstnih podatkov.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je poudaril, da imajo ljudje zaradi draginje težave, spremljanje cen košarice dobrin pa je učinkovito in vpliva na obnašanje trgovcev, zato je napovedal podporo obravnavi novele po nujnem postopku. Predlog je bil sprejet z glasovi poslanskih skupin Levica, Svoboda, SD in narodnih manjšin.

Vlada je nadalje predlagala nujni postopek za predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki po besedah Kolenko Helbl ureja pomanjkljivosti obstoječega zakona, predvsem na področju financiranja, oskrbovalcev družinskih članov in prenaša vstopne točke na centre za socialno delo.

Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je začel vsebinsko razpravo o zakonu in izrazil kritiko, da predlog naslavlja obsežno reformo, ki bo imela posledice za številne podsisteme. Ob tem je prepričan, da je aktualni predlog zakon skorajda enak zakonu, ki ga je sprejela prejšnja vlada, le da so mu pripete "dodatne problematične stvari", kar je bilo narejeno prehitro in z zgolj pet dni trajajočo javno razpravo.

Krivec se je strinjal z očitki Cigler Kralja in dodal, da zakonskega predloga ne zavračajo, a se v poslanski skupini SDS zavzemajo, da se ga obravnava po rednem postopku.

Sajovic je odgovoril, da je bil prejšnji zakon z 62-odstotno večino zavrnjen na referendumu, ob tem pa je ocenil, da je bil sam zakon le lupina, saj ni vseboval finančnih virov, kar je koalicija po njegovih navedbah nadgradila. Tudi Kolenko Helbl je na očitke odgovorila, da je prejšnji predlog zakona predvideval, da se pravice začnejo uveljavljati z letom 2024, ni pa za ta namen predvidel financiranja.

Nataša Sukič je v imenu poslanske skupine Levica navedla, da je treba zakonski predlog sprejeti do 1. januarja 2024, v nasprotnem pa si ne zna predstavljati, kako bo izvajanje dolgotrajne oskrbe sploh potekalo.

Poslanec SD Predrag Bakovič je spomnil, da vlada zakonski predlog po nujnem postopku vlaga, ker je opozicija ob začetku njenega mandata v zakonodajni postopek vložila 30 in več zakonov ter razpisala referendum na tri zakone, zato se vlada v prvega pol leta mandata sploh ni mogla organizirati, kot se je želela. Ob tem je napovedal podporo nujnemu postopku.

Za podporo nujnemu postopku zakonu o dolgotrajni oskrbi so glasovali v SD, Levici in Svobodi, nasprotovala sta mu poslanski skupini SDS in NSi.

Razprave ni bilo glede nujnega postopka glede novele zakona o socialnem varstvu, ki ga vlada predlaga med drugim z namenom preprečitve poslabšanja socialnega stanja upravičencev pri udeležbi v programih, financiranih iz kohezijskega sklada, in preprečitve kadrovskega deficita, ki ga predlog naslavlja s štipendijami.

Sprejem po nujnem postopku so podprli v koalicijskih poslanskih skupinah, proti je glasovala SDS, NSi pa je bila vzdržana.