Kot piše na spletni strani festivala, je Kamerat prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu. Prijatelje kulture, filma in dostojnega dela je navdihnila stavka delavcev vseh panog v Hrastniku, ki so leta 1934 zahtevali in si izborili boljše pogoje dela. Festival vsako leto poteka ob njeni obletnici, saj takrat lokalna skupnost praznuje solidarnost, tovarištvo in pomen organiziranja za skupne cilje.

Kot je v intervjuju za STA povedala vodja festivala Nina Kavzar, je festival namenjen vsem ljubiteljem umetnosti, filma in delavskih tematik, občinstvo pa je predvsem navdušeno nad lokacijami projekcij. Filmi bodo tako kot prejšnja leta predvajani 40 metrov pod zemljo, v opuščenem rudniškem rovu, na kompresorski postaji, in letošnji novosti, prizorišču na prostem, ki so ga poimenovali Plato pri jašku.

Država v fokusu je letos Srbija. Razlog za izbor letošnje države v fokusu je po besedah Nine Kavzar bogata zgodovina srbskih filmov z delavsko tematiko. Letos bodo na festivalu prikazali tri dokumentarne srbske filme, en celovečerni srbski film, animirani srbski film in kratki študentski film srbske režiserke. Iz Srbije prihajajo na festival Bojan Vuletić, Marko Cvejič, režiser filma Proletariat na poti v raj, in Marija Đoković, režiserka filma Rudarke.

Med drugim bodo na festivalu prikazali še dokumentarni film Kakofonija Donbasa Igorja Minajeva, francoski film Prezaposlena, poetično-eksperimentalni film Tovarna filmov, nagrajeni dokumentarni film I am the Tigress, slovenski dokumentarec Lačni, bosi in slavni, malteško dramo o ribičih Luzzu ter kratki dokumentarni film o življenju tovornjakarjev To je moj dom.

Bogat sklop kratkih animiranih filmov vključuje Babičino seksualno življenje Urške Djukić in Steakhouse Špele Čadež, ki bo gostja nedeljske okrogle mize o položaju žensk v filmski industriji skupaj z igralko Katarino Čas in producentko Slađano Vide.

Filmske projekcije bodo spremljale fotografske razstave, med drugim nagrajenih fotografij mednarodnega natečaja z naslovom Delavstvo, ki je potekal letos spomladi v okviru Mednarodne zveze za fotografsko umetnost, in portretno-dokumentarna razstava Kamerati Zorana Đorđevića o kragujevških delavcih iz tovarne Crvena Zastava. Predstavljen bo tudi novi strip Ivana Mitrevskega Nevidna življenja o Delavski svetovalnici.

Delavski boj bo tudi letos rdeča nit petkove večerne okrogle mize z ministrom za delo Luko Mescem, Luko Lukićem z inšpektorata za delo, Gorazdom Kovačičem iz Visokošolskega sindikata Slovenije, Mojco Senegačnik iz sindikata Glosa - ZASUK in Mirjano Janjić iz sindikata TUŠ.

V petek zvečer bo potekal pogovor s slovenskim režiserjem in igralcem Metodom Pevcem, čigar filma Dom in Jaz sem Frenk bosta prikazana na festivalu. Tudi v soboto bodo projekcijam sledili pogovori z gosti festivala, na programu pa je še okrogla miza o prihodnosti javnih medijev z novinarji RTV SLO Mašo Tomažin Hladen, Tatjano Pirc in Borisom Vasevom, s Tadejem Troho, članom Sveta RTV, ter z Borisom Vezjakom, avtorjem bloga In media res.

Letošnji festival Kamerat poteka ob podpori Slovenskega filmskega centra, v organizaciji Javnega zavoda za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik ter ob podpori Občine Hrastnik.