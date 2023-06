Pred tem je ladja Ocean Viking, ki jo upravlja humanitarna organizacija SOS Mediterranee s sedežem v francoskem Marseillu, v torek pred libijsko obalo rešila 86 ljudi. Trenutno je na poti v pristanišče Bari na skrajnem jugovzhodu Italije.

Ljudje, ki jih je ladja Ocean Viking rešila, potem ko je njihova ladja potonila na poti čez Sredozemsko morje, so večinoma iz Gambije in Senegala. Po navedbah organizacije so bili dehidrirani in izčrpani, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Italijo je letos preko Sredozemlja po podatkih notranjega ministrstva v Rimu prispelo 61.000 prosilcev za azil. V enakem obdobju lani jih je v državo prišlo 27.000. Po oceni Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je letos pogrešanih okoli 1700 ljudi, ki so od začetka leta poskušali prečkati Sredozemsko morje. V celotnem lanskem letu jih je bilo pogrešanih 1417.