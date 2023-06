V petek bo deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zvečer bodo na zahodu nastale prve plohe in nevihte, ki se bodo v noči na soboto razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. V nedeljo bo večinoma sončno, predvsem v gorskem svetu bo možna kakšna ploha.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka k nam v višinah razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povsod pretežno jasno. V petek čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, proti večeru bodo v severni Italiji in v Istri že nastajale plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden. Tudi v petek bo vpliv sprva še ugoden, sredi dneva in popoldne pa bo obremenitev naraščala.