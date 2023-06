Ameriška obalna straža je še sporočila, da bodo ameriški zdravstveni strokovnjaki opravili uradno analizo domnevnih posmrtnih ostankov, ki so jih previdno pobrali.

Na krovu so bili britanski raziskovalec Hamish Harding, francoski strokovnjak za podmornice Paul-Henri Nargeolet, pakistansko-britanski poslovnež Shahzada Dawood in njegov sin Suleman ter izvršni direktor podjetja OceanGate Expeditions, ki upravlja podmornico, Stockton Rush.

Najverjetneje so umrlo takoj, ko je podmornica Titan implodirala pod pritiskom globine severnega Atlantika na globini štirih kilometrov.

Dele majhne podmornice so v sredo dvignili na površje v Kanadi in ameriška obalna straža jih je prepeljala v eno od ameriških pristanišč za nadaljnjo analizo.

»Pred nami je še veliko dela, da bi razumeli dejavnike, ki so pripeljali do katastrofalne izgube Titana in zagotovili, da se podobna tragedija ne bo več ponovila,« je dejal vodja ameriške preiskave tragedije kapitan Jason Neubauer.

Na televizijskih posnetkih je bilo videti, da so na kanadskem terminalu obalne straže v kraju St. John's na Novi Fundlandiji z ladje na tovornjak dvignili nekaj, kar je bilo videti kot nosni stožec podmornice Titan in stransko ploščo z visečo elektroniko in žicami.

Newyorško podjetje Pelagic Research, ki ima v lasti daljinsko vodeno vozilo Odysseus, s katerim so iskali podmornico Titan, je sporočilo, da se je njihova iskalna in reševalna operacija na morju končala.

Po navedbah ameriških oblasti je plovilo Polar Prince izgubilo stik s Titanom v nedeljo, 18. junija, 105 minut po tem, ko se je začelo potapljati k Titaniku.

Polje razbitin je bilo 500 metrov od premca Titanika, ki se nahaja skoraj štiri kilometre pod gladino oceana več sto kilometrov daleč od obale Nove Fundlandije.

Obalna straža je v zvezi s to nesrečo sprožila preiskavo na najvišji ravni.