Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je zaprt uvoz Obrežje, Mokrice proti Ljubljani.

Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo na gorenjski avtocesti zaprt predor Šentvid, v obe smeri, vključno z uvozno in izvozno cevjo, v noči na petek, od 20. do 5. ure. Obvoz po Celovški cesti in severni obvoznici.

Na gorenjski avtocesti bo od petka po 12. uri zaprt priključek Jesenice vzhod, izvoz in uvoz, proti Karavankam predvidoma 10 dni. V ponedeljek po 12. uri pa bosta zaprta, izvoz in uvoz, proti Ljubljani predvidoma 8 dni.

Na severni ljubljanski obvoznici je izvoz Nove Jarše iz smeri Zadobrove možen samo za voznike, ki pripeljejo iz smeri Domžal.

Na pomurski avtocesti bo do 8. julija zaprt priključek Pernica proti Mariboru.

Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi popravila pokritega vkopa Malečnik promet urejen dvosmerno. Po enem pasu v vsako smer.

Cesta Ljubljana-Šentvid-Vodice, Tacenska cesta, bo zaprta od petka do 11. 12. 2023. Obvoz bo urejen po avtocesti Brod-Šmartno, tudi za vozila brez vinjete.

Cesta Rudno-Češnjica bo zaprta od petka do 16. 7. Obvoz za osebna in tovorna vozila do sedem ton in pol na relaciji Studeno-Selca-Lajše-Dražgoše-Rudno in obratno, za tovorna vozila nad sedem ton in pol pa Železniki-Škofja Loka-Kranj-Podbrezje-Kropa-Dražgoše in obratno.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si