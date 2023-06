Z romskimi otroki v vrtcih in šolah ni večjih težav, težava je upad na predmetni stopnji

V Vrtec Beltinci je vključenih 16 romskih otrok, zanje imajo oblikovan poseben program dela. Sodelujejo z romsko pomočnico, ki je pomembna vez med romskimi družinami in vzgojiteljicami. Posebnih skupin za romske otroke nimajo, saj se trudijo, da bi otroke vključili v skupino neromskih otrok. »Starši, ki se odločijo, da otroke vpišejo v vrtec, so vedno zelo zadovoljni. Največ jim pomeni, da otroka naučimo govoriti slovensko in ga tako pripravimo na šolanje,« je pojasnila svetovalna delavka Urška Raščan.