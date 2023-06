Ruske oblasti aretirale Sergeja Surovikina, nekdanjega poveljnika med napadom na Ukrajino

Po navedbah virov blizu ruskega ministrstva za obrambo so ruski represivni organi aretirali generala Sergeja Surovikina, poveljnika ruskih letalskih sil in nekdanjega poveljnika ruske vojske med napadom na Ukrajino. To informacijo sta za The Moscow Times potrdila dva vira blizu vrha ministrstva za obrambo, slednje pa teh informacij uradno še ni komentiralo.