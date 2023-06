Puljski open je klasičen »romarski« kraj za slovenske šahiste. Letos je sodelovalo 25 Slovencev in Slovenk, kar jih po številu uvršča na mesto takoj za gostitelji. Kljub temu da je slovenska udeležba na dnu istrskega polotoka vedno množična, pa se lahko pohvalijo le z redkimi tekmovalnimi dosežki. Letošnji turnir so Slovenci lepo zaznamovali, saj imamo dvojico v prvi deseterici (Bratovič, Škrbec), odmeven pa je tudi nastop ženskih predstavnic.

Blaž Bratovič končno unovčil izjemen talent

Kdor ne pozna FIDE mojstra Blaža Bratoviča, bi njegovo tretje mesto na tako uglednem turnirju označil za veliko senzacijo. Toda vsi, ki 38-letnika poznajo pobliže, vedo, da gre za izjemno nadarjenega šahista in da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo začel mešati štrene med profesionalno srenjo. Član Gorenjke iz Lesc se zaradi drugih obveznosti udeležuje zgolj ekipnih ligaških tekmovanj v Sloveniji in Avstriji, šaha v hitrih disciplinah pa skorajda ne igra. Dosega stabilne rezultate, zato ga radi vidijo v vsaki ekipi. Zaradi njegove neustrašnosti in izkušenosti ga uvrščajo na prve šahovnice svojih ekip, kjer bije neizprosne bitke z zvenečimi imeni našega širšega prostora.

V Pulju je dejansko prekosil samega sebe. Turnir je končal brez poraza, premagal je puljskega velemojstra Nenada Ferčeca, remiziral z zmagovalcem, azerbajdžanskim velemojstrom Zaurom Mamadovom, ter si na koncu priigral zajetnih 25,5 točke ratinga. Poudariti je treba, da je osvojil enako število točk kot zmagovalec (štirje igralci so zbrali po 7,5 točke), vendar so o končni razvrstitvi odločali dodatni kriteriji. Uspeh Bratoviča je z devetim mestom dopolnil 16-letni Postojnčan Leon Škrbec, letošnji slovenski mladinski prvak. Zbral je sedem točk, le enkrat izgubil, rating pa si je izboljšal za dobrih 30 točk.

Slovenska dekleta vse bolj opazna

V Pulju je letos nastopilo kar 41 šahistk, tudi osem Slovenk. Prvo žensko nagrado si je priborila Narmin Mamadova (Azerbajdžan), drugo pa Ena Cvitan (Hrvaška). Dve Slovenki sta osvojili glavni ženski nagradi. Vesna Mihelič (ŠD Mengeš-Trzin) je bila tretja, letošnja slovenska prvakinja Barbara Skuhala (ŽŠK Maribor Poligram) pa peta. Nase sta opozorili vsaj še dve igralki mlajših generacij: 12-letna Anja Beber (Postojna) ter 15-letna Taja Guid (Triglav Krško) sta zbrali po 4,5 točke, prva si je rating izboljšala za 99,6 točke, druga pa kar za 122 točk.

V nizu poletnih mednarodnih turnirjev ob hrvaški jadranski obali ter na avstrijskem Koroškem bosta dva organizirana tudi v Sloveniji. Ta konec tedna (od 30. junija do 2. julija) bo 2. Ilirska Bistrica open. Med 15. in 22. julijem bo v portoroškem Bernardinu že 14. Portorož open z nagradnim skladom več kot 6000 evrov; vzporedno bo potekal kadetski turnir do 12 let.