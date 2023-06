Veter je odpihnil današnjo tekmo smučarskih skakalcev na srednji skakalnici na evropskih igrah v Zakopanah, zato jo bodo poskušali izpeljati danes ob 9.30 (napovedan je močan dež, a manj vetra), popoldne ob 17.30 pa je predvidena še tekma mešanih ekip. Tako kot na tekmi žensk v torek je bilo tudi danes vreme v Zakopanah deževno, mrzlo (11 stopinj Celzija) in zelo vetrovno. Po načrtu so izvedli le serijo za trening (57 skakalcev iz 15 držav), v kateri je imel prvi dosežek Avstrijec Daniel Tschofening (99 m), med Slovenci pa je bil Lovro Kos 12. (94,5 metra), Timi Zajc 17. (91 m), Žiga Jelar 20. (92,5 m), Anže Lanišek 34. (88 m) in Domen Prevc 42. (85 m). Poskusno serijo so zaradi premočnega vetra prekinili že po 13 skakalcih. Prva serija v konkurenci je imela veliko prekinitev in po 41 tekmovalcih ter po uri in pol, ko je veter postajal vse močnejši, so tekmovanje odpovedali in prestavili na jutri. Ob prekinitvi je vodil Nemec Felix Hoffman (97 m), izmed Slovencev je nastopil le Kos (95 m), ki je bil na 15. mestu.

Na Poljskem manjkata prva dva skakalca minule sezone svetovnega pokala. Norvežan Halvor Egner Granerud je padel na prvem poletnem treningu na skakalnici. Avstrijec Stefan Kraft je kasneje začel s pripravami, saj si je z ženo Mariso privoščil več kot poldrugi mesec dolgo potovanje po svetu, kar pa ni poželo navdušenja v trenerskem štabu.

Kožul in Hribar sta se ustrašila zmage

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v ekipnem delu v Krakovu izgubila že prvi dvoboj. V boju za pomembne točke, ki bi Slovenijo približale nastopu na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto, je v osmini finala izgubila proti Slovaški z 0:3. V prvem dvoboju je bila dvojica Deni Kožul in Peter Hribar na dobri poti do zmage, saj je vodila z 2:0 v nizih, v četrtem nizu pa tudi z 8:4, a prednost zapravila in izgubila z 2:3. »Fanta sta se dobesedno ustrašila zmage. Začela sta odlično, Deni je odlično napadal s spini, Peter je dobro vračal žogice, a kar naenkrat se je ustavilo,« je povedala selektorica Andreja Ojsteršek Urh. Darko Jorgić je bil proti kitajskemu Slovaku Wang Yangu favorit, a je po tesnih dvobojih v vseh treh nizih izgubil z 0:3, nato pa z enakim izidom brez pravega odpora še Deni Kožul proti Lubomiru Pišteju.

Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah

Za kajakaše in kanuiste na divjih vodah bo nastop na evropskih igrah prvi vrhunec sezone, saj bo tekmovanje od jutri do nedelje štelo za evropsko prvenstvo v slalomu. Glede na predstave na prvih treh letošnjih tekmah za svetovni pokal sta glavna slovenska aduta kanuista Benjamin Savšek, ki je zmagal v Pragi in bil tretji v Tacnu, ter Luka Božič, ki si je z zmago v Tacnu zelo dvignil samozavest. »V Tacnu sem dobil zagon in mirnost za nadaljevanje sezone. Tako kot vedno bom tudi v Krakovu šel iz dneva dan. Ker je voda v Krakovu zelo hitra, bo potrebna napadalna vožnja,« je povedal Luka Božič. Savšek je specialist za evropska prvenstva, s katerih ima že 11 kolajn (pet med posamezniki, šest z ekipo). Kar štirikrat je bil evropski prvak med posamezniki in bo tudi branil naslov z lanskega šampionata v Liptovskem Mikulašu. Kajakaši z veteranom Petrom Kauzerjem na čelu so dolžniki, saj letos niti na eni tekmi svetovnega pokala niso veslali v finalu. Med ženskami največ pričakujejo od Eve Terčelj in Eve Aline Hočevar. Jutri bodo kvalifikacije kajakašev in kajakašic ter moštvene vožnje. Po evropskem prvenstvu bodo imeli skoraj dva meseca premora, saj bo naslednja tekma svetovnega pokala konec avgusta v Seu d'Urgellu, nato pa v drugi polovici septembra vrhunec sezone s svetovnim prvenstvom v Londonu, kjer bodo delili kvote za olimpijske igre v Parizu 2024.