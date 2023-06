Odločitev stranke Zmoremo!, da za naslednje volitve ne bo sklepala predvolilne koalicije na levici, je neroden udarec predvsem za predsednika socialdemokratov (SDP) Peđo Grbina. Ta je namreč strategijo poskusa vrnitve stranke na čelo hrvaške vlade utemeljil predvsem na sinergiji z zeleno levico. Grbina pa je povlekel več potez, ki niso bile po volji njegovim strankarskim kolegom. Med drugim se je lani jeseni celo odpovedal vodstvu zagrebške podružnice stranke. Ta je želela pretrgati sodelovanje z Zmoremo! v vladajoči koaliciji v Zagrebu, v kateri je SDP manjšinski partner, vsi vzvodi sprejemanja odločitev pa so v rokah zagrebškega župana in enega od dveh koordinatorjev platforme Tomislava Tomaševića, ki je na lokalnih volitvah leta 2021 pometel s konkurenco, vključno s SDP.

V Zmoremo! so sicer pustili odprta vrata za predvolilno sodelovanje s SDP na lokalni ravni v posameznih volilnih enotah. Hkrati pa vendarle računajo, da bodo levosredinske stranke dobile zadostno število glasov za zmago na parlamentarnih volitvah in oblikovanje prihodnje hrvaške vlade.

Do odločitve za samostojno pot na volitvah so v stranki Zmoremo! prišli na podlagi rezultatov naročenih javnomnenjskih raziskav (teh niso objavili). Ocenili so namreč, da bi na parlamentarnih volitvah dobili manj glasov v koaliciji s SDP, kot bi jih prejela vsaka stranka posebej. S samostojnim nastopom na volitvah naj bi stranke mobilizirale največ volilcev, so še ugotavljali. Večja volilna udeležba pa se je doslej dejansko pokazala kot voda na mlin levici. Javnomnenjske raziskave kažejo, da se namerava naslednjih parlamentarnih volitev udeležiti več kot 70 odstotkov volilcev, med njimi je več kot 18 odstotkov neopredeljenih.

Več razlogov za samostojno pot

V ozadju zavrnitve sodelovanja s SDP je vendarle nekaj drugih razlogov. Med ustanovitelji platforme Zmoremo! in tudi njihovimi volilci so ljudje, ki so bili globoko razočarani nad politiko SDP. To posebej velja za čas, ko je bil premier današnji predsednik države Zoran Milanović, ki ga mnogi štejejo za najbolj odgovornega, da je SDP izgubila korak s HDZ. Del platforme ne vidi razlogov, zakaj bi za koalicijo s SDP glasovali volilci, ki so razočarani nad socialdemokrati, in zakaj bi šli na volitve z ramo ob rami s »staro levico«, ki že dolgo ni ponudila idej, programov niti projektov, ki bi pritegnili nove volilce.

Neuradno so bili v stranki Zmoremo! precej nezadovoljni, ker med pogajanji niso dobili zagotovila o uvrstitvi vseh svojih članov na skupne volilne sezname. SDP je namreč vztrajala pri načelu, da ima nacionalno strankarsko infrastrukturo in podružnice v vseh volilnih enotah, medtem ko zelena levica nima močnejših lokalnih organizacij, razen v Zagrebu in Pazinu.

V Zmoremo! tudi niso navdušeni, da bi prvak SDP Grbin postal skupni kandidat za premierja. Vendar tega ne bodo povedali javno. Grbin velja za dobrega saborskega poslanca, a odkar vodi SDP, ni pokazal prepričljivih voditeljskih sposobnosti, sploh pa ne za premierja. V javnomnenjskih raziskavah dobiva manj glasov kot SDP. Ne uvršča se niti med pet najbolj priljubljenih politikov, kar ni dobro priporočilo za politika, ki se ima za vodjo opozicije.

SDP ne dramatizira zavrnitve

V Zmoremo! se še niso odločili, kdo bo njihov kandidat za mandatarja bodoče vlade. Glede na to, da je Tomašević že velikokrat povedal, da potrebuje vsaj še en županski mandat za ureditev razmer v Zagrebu po dveh desetletjih vladavine pokojnega Milana Bandića, bodo predsedniku vlade in HDZ Andreju Plenkoviću verjetno zoperstavili drugo koordinatorico Zmoremo! Sandro Benčić, ki je s svojimi nastopi ena najbolj prepoznavnih poslank v saboru sploh.

V SDP ne želijo dramatizirati odločitev Zmoremo! in trdijo, da lahko kot največja opozicijska stranka gredo samostojno na volitve. Ne želijo niti drobtin, ki jih ponuja Zmoremo! v obliki lokalnih predvolilnih koalicij. Boljših zaveznikov na parlamentarnih volitvah kot Zmoremo! ne bodo našli, namesto partnerja pa so dobili tekmeca, ki je za njihov volilni rezultat bolj nevaren kot HDZ.

HDZ se svetlika zmaga Potem ko je platforma Zmoremo! izbrala solistično volilno pot, v HDZ verjetno že naročajo penino za novo volilno zmago na parlamentarnih volitvah. V junijski javnomnenjski raziskavi Crobarometar Nove TV ima HDZ več kot 28 odstotkov podpore anketirancev, kar je skoraj trikrat več kot prva zasledovalca SDP in Zmoremo!, sledita konservativna stranka Most (8,9 odstotka) in skrajnodesničarsko Domovinsko gibanje (7,2 odstotka), ostale stranke so pod tremi odstotki (za vstop v parlament velja 5-odstotni volilni prag). Prvič po štirih mesecih je junija HDZ sicer padla pod 30 odstotkov in ima najnižjo podporo od oktobra lani. Tudi SDP že tretji mesec zapored izgublja podporo (junija se ji je ustavila pri 11,7 odstotka), Zmoremo! pa ji še zmeraj diha za vrat z 10 odstotki.