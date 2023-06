Jonas Vingegaard je lani najmočnejši ekipi zadnjih let v svetovni seriji, ki jo je na sam vrh svetovnega kolesarstva pripeljal slovenski as Primož Roglič, prinesel tisto, kar Slovencu do sedaj še ni uspelo. Nekdanji delavec na ribji tržnici je na Elizejskih poljanah sebi v čast poslušal dansko himno za skupno zmago na največji kolesarski dirki na svetu. Danec se je po slavju čustveno izpraznil in v nadaljevanju leta 2022 ni več tekmoval. Strokovnjaki so se spraševali, ali se mu bo uspelo vrniti na lansko raven, a dokaz je sledil na letošnji generalki pred Tourom, na kriteriju po Dofineji.

»Jonas Vingegaard je tip kolesarja nekako v slogu Lancea Armstronga, ki se izključno lahko pripravi za eno dirko. Prav neverjetno je, da za samo Tour lahko svojo pripravljenost dvigne tudi za 20-odstotkov,« nam je po spomladanski dirki Pariz–Nica, ko je bil na edinem letošnjem dvoboju obeh kandidatov za zmago v Parizu prepričljivo boljši Tadej Pogačar, dejal nekdanji slovenski kolesarski as Tadej Valjavec. Njegove besede so se potrdile na Dofineji, ko je Danec pometel s konkurenco. »Nisem še v najboljši formi, vse misli imam usmerjene na Tour,« je po šampionski predstavi pred tremi tedni dejal Jonas Vingegaard.

Jumbo ima prednost v moči, UAE v homogenosti

Branilec lanskoletne zmage na letošnji Tour prihaja z izjemno močno ekipo, kar je značilno za moštvo Jumbo-Visma, ki ima v svojih vrstah številne izjemne kolesarje, a se jim vse do lani ni izšlo pri napadanju svetega kolesarskega grala. Tudi lani je moštvo homogeno delovalo bolj po sili razmer. Primož Roglič je po svojem padcu prepustil vlogo kapetana in odigral ključno vlogo pomočnika v odločilni etapi, ko je Tadej Pogačar prvič v svoji karieri kapituliral na eni izmed etap Toura. Čeprav se slovenski as lani vse do konca ni predal, je Danec ves čas lahko računal tudi na pomoč izjemnega Seppa Kussa in Wouta van Aerta.

Slednja sta v ekipi tudi letos, a se njuno stanje od lani precej razlikuje. Vsestranski Belgijec nikoli ne skriva lastnih ambicij v ekipi. Je velezvezdnik kolesarstva in večkrat pozabi na zadolžitve v ekipi. Lani je svoje ambicije na Touru zadovoljil zelo hitro, letos pa je njegovo stanje povsem drugačno. Za seboj ima skromno kolesarsko pomlad. Blestel je sicer v ciklokrosu, na cesti pa slavil zgolj eno zmago. Razočarani Belgijec bo zagotovo na Touru želel opozoriti nase in to tudi za ceno ekipnega cilja. Sepp Kuss je najboljši pomočnik v gorah, a je pri čebelah v prvi vrsti rezerviran za pomoč Rogliču, ki ga tokrat na Touru ni. Američan je ravno tako letos že tekmoval na Giru in vse do zadnjega ni vedel, ali bo nastopil na Touru, saj je precej utrujen. To pomeni velike težave za kapetana ekipe že v najbolj zvenečih pomočnikih. Dancu bodo na razpolago še Wilco Kelderman, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Dylan van Baarle in Nathan van Hooydonck. Vsi so vrhunski kolesarji, ki pa so tudi že večkrat pokazali, da niso povsem ekipni igralci. »Ob sebi imam vrhunsko moštvo. Pogrešal bom Primoža, ki je moj mentor in dober prijatelj. Vseeno mislim, da smo pripravljeni na zmago,« se vloge Primoža Roglilča v ekipi zaveda branilec lanske zmage.

Povsem drugače je v ekipi slovenskega šampiona UAE Emirates. Pri Emiratih se držijo preverjenega kolesarskega recepta. Imajo zgolj en načrt. Tadej Pogačar je šef, ostali so njegovi pomočniki. Še največ težav bi s tem lahko imel letošnja okrepitev Adam Yates, a je na Dofineji, ko je dirkal proti Jonasu Vingegaardu za svoje rezultate, dobil jasen odgovor, da na tem nivoju ne more konkurirati in je zanj najbolje, da se posveti vlogi super gorskega pomočnika. Slovenski as bo imel ob sebi še preverjena imena, kot so Mikkel Bjerg, Felix Großschartner, Vegard Laengen, Rafal Majka, Marc Soler in Matteo Trentin. Dodatna prednost Pogačarja se skriva še v avtomobilu, kjer športni direktor Andrej Hauptman natanko pozna odlike svojega kapetana in taktiko spreminja glede na njegovo počutje. Ni ga strah, da ukaže odločilen napad že v začetku dirke, kar je nekaj, kar se je že večkrat izkazalo za rak rano čebel.

Kaj pa ostali?

Ker sta Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard tako izrazita favorita letošnje dirke, imajo ostali kolesarji na voljo veliko več miru za odlično pripravo. Kolesarstvo je nepredvidljiv šport in na presenečenje prvi v vrsti čaka Avstralec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), ki najbolj ve, kako zmagati iz zasede. Avstralec se je lani med kolesarske zvezde izstrelil s presenetljivo zmago na Giru. Na Touru ima priložnost, da dokaže, da ni šlo le za naključje. Vedno močni Ineos Grenadiers je v letošnji sezoni svoje glavne moči usmeril v Giro, zato izrazitega kolesarja za skupno uvrstitev nima. Še najbolj se z visokimi mesti spogleduje Daniel Martinez, pot nazaj na kolesarski zemljevid pa bo iskal tudi Egan Bernal. Pot do zmagovlanega odra bodo iskali še Enric Mas (Movistar), Ben O'Connor (AG2R Citroën), Mattias Skejlmose (Trek-Segafredo), Richard Carapaz (EF-Education) in David Gaudu (Groupama-FDJ), ki bo reševal francosko čast.

3712,6 tekmovalnih kilometrov je v letošnji sezoni nabral Jonas Vingegaard. Nastopil je na štirih etapnih dirkah in zabeležil tri skupne zmage. Skupno je v sezoni zmagal že enajstkrat, kar je njegova najboljša sezona do sedaj.