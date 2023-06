Romska naselja: Odmevi fevdalizma

Romi so pred šestimi leti na ustavnem sodišču dosegli zmago, ki je z vidika človekovih pravic pomembna za vse prebivalce Slovenije: Mitja Novak iz romskega naselja v Dobruški vasi je leta 2017 uspel s pritožbo zoper rušenje svoje domače hiše. Ta je bila črna gradnja, kot so nelegalne še mnoge druge gradnje po državi. Novak pa je v imenu vseh »črnograditeljev« na ustavnem sodišču dosegel temeljno pravico, ki velja za vse, ne glede na etnično poreklo: če je pravno neurejena gradnja ljudem že desetletja edini dom, avtomatično rušenje ni dovoljeno, so odločili sodniki.