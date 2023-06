Otoško javno zdravstvo je v največji krizi v svoji 75-letni zgodovini. Po letih kleščenja proračuna pod že trinajstletno vladavino konservativne stranke, katere ne ravno skrita želja je že zelo dolgo privatizacija zdravstva, mu je nov udarec prinesel nespametni brexit, po njem pa še ekonomska in draginjska kriza s trmoglavo visoko inflacijo, ki ostaja veliko višja kot v drugih vodilnih ekonomijah.

Končano leto stavk medicinskih sester?

Leto 2023 je že od vsega začetka leto stavk v javnem zdravstvu, a do zdaj so največkrat stavkale bedno plačane medicinske sestre. Te so v teh dneh presenetile vse, ker so se odpovedale grožnji s »še šestimi meseci stavk«. Sprijaznile so se namreč s petodstotnim dvigom plač, ki ga je konservativna vlada ponudila več kot milijonu zaposlenih v javnem zdravstvu, poleg najmanj 1655 funtov (1922 evrov) enkratne »nagrade« za trdo delo. To je posledica »manjkajočih« 112.000 sester. Te še vedno množično zapuščajo poklic, ker enostavno ne morejo preživeti.

Številne pa so prisiljene hoditi po podarjeno hrano nevladnih organizacij, kar ostaja velika britanska sramota. Ta ponudba je veljala za medicinske sestre, posadke rešilcev, fizioterapevte in pomožno osebje bolnišnic. Medicinske sestre in njihovi moški kolegi so očitno preutrujeni za nadaljevanje stavk. Zanje je sicer glasovala večina, 84 odstotkov tistih, ki so glasovali (122.000), a glasovanja se je udeležilo le 43,4 odstotka članov sindikatov. Za nadaljevanje stavk so potrebovali več kot 50-odstotno udeležbo. Splošni zdravniki javnega zdravstva so zavrnili petodstotni dvig plač, vztrajajo v bitki za višje plače in so glasovali za petdnevno stavko v juliju.

Sedem dni nevarnosti in kaosa

Nemajhno presenečenje pa je odločitev zdravnikov specialistov za 48-urno stavko v drugi polovici julija. Kar 86 odstotkov članov Britanskega zdravniškega združenja (BMA) je podprlo stavko z zahtevo po višjih plačah zaradi »ponavljajočega zniževanja« zdravniških plač. Ker bo njihova dvodnevna stavka sledila petdnevni stavki splošnih zdravnikov, se obeta sedemdnevni kaos, kakršnega morda še ni bilo, z odpovedmi na tisoče operacij in še veliko več pregledov. Vodilni mož državnih bolnišnic Julian Hartley je ocenil, da gre za dvojni udarec in orjaško tveganje za zdravstvo.

Zdravniki specialisti se vnaprej opravičujejo. Obljubljajo pa varnost bolnikov, kljub temu da bodo storitve omejene zgolj na »storitve božičnega dne« (gre za nujno oskrbo bolnikov in zelo omejeno »rutinsko delo«). Odločitev BMA za stavko spremlja ostra kritika konservativne vlade. Predsednik združenja dr. Visha Sharma pravi, da je množično glasovanje za stavko pokazalo, da so zdravniki specialisti besni na vlado zaradi razvrednotenja njihovega poklica. »Zdravniki specialisti nočejo stavke, vendar nimajo druge možnosti, ker vlada leto za letom znižuje njihove plače. Zaradi plač in delovnih razmer veliko zaposlenih zapušča javno zdravstvo, stavka je zadnja možnost,« je dejal in pristavil: »To je žalostna obsodba vlade, ki je z dolgim obdobjem dejanskega zniževanja plač zdravnike specialiste spravila tako daleč, da so prisiljeni v stavko.« Dodal je, da ni prepozno za izognitev stavki, in vlado pozval, naj pride »s primerno ponudbo« – za povišico.