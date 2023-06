Psihiater na kavču Bojane Leskovar: Bil je rama, na katero si se kar naslonil

Pri založbi Beletrina so izdali biografijo nedavno preminulega psihoterapevta, psihiatra in sodnega izvedenca Gorazda V. Mrevljeta z naslovom Psihiater na kavču Bojane Leskovar. V nabito polnem Klubu CD so se v torek na predstavitvi knjige zbrali njegovi prijatelji, da izluščijo nekaj stvari, ki so ga delale posebnega, človeškega.