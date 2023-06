Izbiro hišnega ljubljenčka diktirajo uradniki

Končala se je enomesečna javna obravnava pravilnikov o določitvi seznamov dovoljenih in prepovedanih živalskih vrst. Uprava za varno hrano je prejela 185 komentarjev posameznikov, društev in združenj. Kritiki ji očitajo protiustavne rešitve in kršitev prava EU ter tlakovanje poti v ilegalno trgovino in razvoj črnega trga z eksotičnimi živalmi.