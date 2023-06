V uradu državnega tožilstva v Trstu so slovenski in italijanski organi pregona danes predstavili uspešno zaključeno preiskavo tihotapljenja ljudi. Kriminaliste so usmerjali naši in italijanski tožilci, sodelovali pa so tudi s hrvaškimi kolegi iz istrske policijske uprave. Izplen: razbili so tihotapsko združbo, ki so jo sestavljali državljani Albanije in Kosova in ki je migrante za dober denar tihotapila iz Bosne in Hercegovine v Italijo.

Vse se je začelo že oktobra leta 2021, ko so preiskavo sprožili v Italiji, s slovenskim tožilstvom v Kopru pa so se Italijani povezali pred dobrim letom dni. Izmenjali so si informacije, fotografije, dokumente. Prišli so do skupne ugotovitve, da se je v kriminalno združbo povezalo sedemnajst ljudi, in sicer državljanov Kosova, Albanije in Severne Makedonije, skoraj vsi so živeli v Italiji. Že med preiskavo so slovenski kriminalisti aretirali pet članov združbe, starih od 19 do 43 let. Vsem so sodišča že izrekla zaporne kazni od enega do skoraj treh let, stransko kazen izgona iz države ter denarne kazni.

Vedno s spremstvom

Potek tihotapljenja je bil dokaj ustaljen za balkanske tihotapske poti in združbe. Za prevoze so uporabljali svoja ali pri različnih podjetjih, sorodnikih, prijateljih najeta vozila. Ko so potovali skozi Slovenijo, so vedno poskrbeli za tako imenovano predhodnico, se pravi vozila s pajdaši, ki so oprezovali, kje so kakšne policijske patrulje. Prebežnikom so na točke prevzema dostavili hrano, pijačo in sveža oblačila. Policisti so prepričani, da so združbi dokazali, da je pretihotapila oziroma skušala pretihotapiti preko ozemlja Slovenije na ozemlje Italije najmanj 152 nezakonitih migrantov, in sicer državljane Turčije, Bangladeša, Iraka in Sirije. Slabo polovico teh so pri nas tudi prijeli.

»Ocenjujemo, da je kriminalna združba pridobila najmanj 394.000 evrov protipravne premoženjske koristi, pri čemer so si člani združbe zaslužek delili glede na vlogo v kriminalni združbi. Cena za posamezen prevoz od BiH do Italije je znašala okoli 3500 evrov na osebo. Ocenjujemo, da so si prevozniki ilegalnih migrantov preko ozemlja Slovenije v Italijo pridobili nezakonito premoženjsko korist v višini približno 300 evrov za uspešno opravljen prevoz, medtem ko so tako imenovani peš vodiči za uspešno opravljeno delo dobili približno 400 evrov po osebi,« so sporočili s policijske uprave Koper.

Migracije v porastu

Slovenija je na balkanski poti še vedno tranzitna država, ugotavljajo na policiji. Lani so obravnavali 242 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 301 tihotapec in 2187 migrantov. Ti so v glavnem iz Bangladeša, Indije, Pakistana, Afganistana, Maroka, Irana, Turčije pa tudi Rusije in Kube. Letos je bilo takih dogodkov že 158, kar je še enkrat toliko kot v enakem obdobju lani. Prijeli so že 179 tihotapcev, ki so skušali pretihotapiti skoraj tisoč migrantov.

Še veliko več pa je seveda obravnavanih migrantov, ob katerih ni nobenega tihotapca. Lani so jih obravnavali kar 32.000. Največ iz Afganistana in Burundija. Letos so obravnavali 15.000 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo, lani v enakem obdobju pa trikrat manj.