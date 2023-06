Ignoranca traja 23 let, vse od uvedbe motorjev za reševanje. Ki delajo v Mariboru od leta 2000, v Ljubljani in na Obala pa od 2003. Žal nikjer in nikoli nihče ne omenja največjega problema časa dostopa, to pa je izmerljiva škoda na ljudeh. Monoksid se namreč veže na kri 230-krat hitreje kot kisik in v požarih se mnogo ljudi, predno zgori, zaduši. Reševalci ne morejo reševati iz prostorov, kjer dihanje ni mogoče, mimo gorečih vozil in objektov, zmečkanih vozil, vode, globin, višine. Tam se vedno čaka gasilce.

Uprava za zaščito in reševanje se v ignoranco vrha gasilcev ne spušča. Minister za obrambo in njegov državni sekretar imata pomembnejše stvari in ne storita ničesar. Mora torej posredovati predsednik vlade, predsednica države in varuh človekovih pravic? Za to, da se omogoči zgolj testiranje, ne še uvedba motorjev za gasilce? Prej so našli bozonski delec, kot pa je vrh gasilcev ugotovil, da se skozi gnečo v prometu z motorjem pride hitreje kot s tovornjaki.

Pri nesreči v predoru obstaja velika verjetnost, da bi hitrejši dostop preprečil izjemne posledice, škodo. Vendar je za Dars vseeno, če pridejo gasilci čez pet minut, pet dni, pet tednov, ker imajo vse zavarovano in to krije zavarovalnica. Slednja pa tudi, ko ponudi financiranje testiranja motorjev za gasilce, ki znaša recimo 3 % škode na tem predoru, tega ne more doseči, ker so iz proračuna plačani uslužbenci proti temu.

Tik pred požarom je prišlo stališče Urada RS za medicinsko etiko s prvopodpisanim dr. Voljčem, ki ga ne direktor URSZR ne nihče iz gasilske srenje ne razume. Čas dostopa je za preživetje ljudi ključnega pomena.

Mitja Vilar, Šmarje Sap