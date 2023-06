Zeleno luč je dobila gradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, ocenjena na trinajst milijonov evrov. Šola je trenutno v utesnjenih prostorih na Vidmu, nova lokacija pa bo v starem mestnem jedru Krškega, na območju delavnic nekdanje srednje tehniške šole, ki so predvidene za rušenje. Na občini upajo, da bi lahko do konca leta končali izdelavo projektov za izvedbo in pridobili gradbeno dovoljenje, graditi naj bi začeli v prvi polovici leta 2024, dela pa naj bi trajala dobri dve leti. Od decembra 2022 poteka tudi projektiranje za novi bazenski kompleks Krško. Predvidoma do konca letošnjega leta naj bi bili pripravljeni vsi projekti za izvedbo, sledi javni natečaj za izbor izvajalca. Začetek gradnje kompleksa, ki je umeščen na območje med stadionom in pokopališčem, obsega pa večji in manjši bazen, večnamenski dvorani, tribune in velneški center, je predviden prav tako v letu 2024, zaključek leta 2026. Naložba je ocenjena na dvanajst milijonov evrov. Svetniki so sprejeli tudi investicijska programa za gradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni Vrbina, ocenjeno na 1,8 milijona evrov, ter za energetsko sanacijo telovadnice pri osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica, vredno 672.000 evrov.